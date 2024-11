Calcio Serie C. La Pianese attraversa un ottimo momento. Chesti: "Adesso avanti su questa strada»

E’ un ottimo momento per la Pianese, reduce da cinque risultati utili consecutivi, ultimo il prezioso pareggio ottenuto sul campo della Spal. Ma la concentrazione rimane massima: domani l’ostacolo Torres. "Abbiamo avuto poco tempo per preparare la sfida – ha commentato il difensore Francesco Chesti (nella foto), tornato a vestire la maglia titolare a Ferrara –, ma l’obiettivo è fare bene come abbiamo fatto fino ad adesso. Vogliamo continuare". "Stiamo attraversando un bel momento – ha continuato il centrale – e pian piano raccogliendo i frutti del lavoro di questi primi due mesi e mezzo. Abbiamo ottenuto fin qui grandi risultati, anche quando nessuno se lo aspettava. Non ci resta altro che continuare su questa strada". "Piancastagnaio – ha proseguito – è un luogo ideale per la crescita di un calciatore: il paese è bello e accogliente, l’ambiente è sereno e la società ci mette nelle migliori condizioni per lavorare". Uno sguardo al futuro. "Il mio obiettivo è continuare a far bene e ottenere grandi risultati con la Pianese – ha chiuso Chesti –. Questa esperienza si sta rivelando molto formativa, come per tutto il gruppo. In campo mi piace giocare sia come braccetto della difesa che in posizione centrale, ma mi metto completamente a disposizione del nostro allenatore. L’importante è che la squadra faccia bene".