Lastrigiana ha più credito. Ma serve subito la riprova

Con l’ultimo il pareggio ottenuto sul difficile campo della Baldaccio Bruni la Lastrigiana guadagna sempre più credibilità in questa prima fase del campionato. La squadra del tecnico Alessandro Gambadori smaltite le due sconfitte di fila, Foiano e Grassina, ha incamerato alcuni risultati positivi consentendole di racimolare cinque punti utili per risalire verso la linea di galleggiamento della classifica.

La grande prova espressa con autorevolezza contro la Baldaccio, sicuramente equivale a una vittoria, ben sapendo che gli aretini, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Antella, contro i fiorentini puntavano a festeggiare la prima vittoria casalinga. Il percorso per i biancorossi di Gambadori prosegue con la sfida con la Rondinella in programma domenica alla "Guardiana", altra tappa da non fallire.

"Dopo la prova con il Grassina, sono soddisfatto per la reazione avuta dalla mia squadra – precisa Gambadori –. Abbiamo affrontato gare importanti come quella con il Signa, Asta e Lanciotto, raccogliendo punti utili a risalire. Stiamo dando continuità al lavoro, va bene così".

Come prevede la sfida con la Rondinella?

"Affrontiamo una squadra ben attrezzata con un potenziale offensivo di spessore che verrà a giocare la partita a viso aperto, ma di conseguenza dovrà fare i conti con un avversario pronto a giocarsi la partita".

In queste ultime gare, alcune squadre compresa la sua, stentano a segnare. Come spiega?

"C’è tanto equilibrio in campo. Molti puntano sulla fase difensiva creando un po’ meno trascurando la fase offensiva. Noi stiamo cercando di migliorare per capitalizzare quella mole di gioco per essere più cinici, affinché Palaj e Mosti Falconi riescano a concretizzare di più".

