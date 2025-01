Ponte Buggianese-Cuoiopelli. In dieci è disfatta biancorossa. Ormai non ci sono più speranze

PONTE BUGGIANESE

6

CUOIOPELLI

1

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Prati (75’ Ferrari), Kapidani (78’ Sanzone), Birindelli, Chelini, Palmese, Martinelli, Provinzano (75’ Sgherri), Granucci, Sali (57’ st Gargani), Fantini (78’ Bellandi); a disposizione Calu, Aiazzi, Lucaccini, Asara. Allenatore Vettori.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi (61’ Bocini), Bindi (73’ Ceglie), Hanxhari, Covino, Duranti, Vannuzzi, Tassi (82’ Innocenti), Turini, Mancino (82’ Rocco), Pinna (67’ Mancini); a disposizione Pannocchia, Arrigucci, Maglio, Campo. Allenatore D’Addario.

Arbitro: Caresia di Trento.

Marcatori: 11’ Granucci, 42’ Turini, 53’ Sali, 68’ Palmese, 71’ Fantini, 79’ e 88’ Gargani.

Note: al 31’ espulso Covino della Cuoiopelli; ammoniti Sali del Ponte Buggianese, Mancino, Hanxhari, Rocco e l’allenatore D’Addario della Cuoiopelli.

Ponte Buggianese – La Cuoiopelli cade pesantemente a Ponte Buggianese e ora le speranze di poter agganciare la zona play out, già ridotte al lumicino, sono praticamente nulle. Un 6-1 maturato nel secondo tempo, con i conciari di D’Addario in dieci per l’espulsione di Covino al 30’ della prima frazione. Eppure, in dieci, a fine prima tempo la Cuoio è riuscita a recuperare lo svantaggio con Turini che al 42’ ha pareggiato il gol di Granucci. Nel secondo tempo la Cuoio è precipitata. Il Ponte Buggianese ha sfruttato al meglio la superiorià numerica e ha vinto di goleada. Dopo aver centrato un palo a porta semi-vuota, Sali al 53’ mette dentro la palla del 2-1 ribattendo in porta un tiro di Granucci respinto da Fogli.

Al 68’ è Palmese a segnare con un colpo di testa su calcio d’angolo di Chelini (ex di turno insieme a Fantini). Ed è proprio l’altro ex, Fantini appunto, dopo tre minuti, a mettere il sigillio sulla partita per il quattro a uno sfruttando al meglio un preciso passaggio di Granucci. C’è spazio e gloria anche per Gargani che, entrato nella ripresa al posto di Sali, al 78’ e all’88’ segna la doppietta personale per il definitivo 6-1 finale. Tre punti fondamentali per il Ponte Buggianese. Cuoiopelli ormai con un piede e tre quarti in Promozione.

G.N.