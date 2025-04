Ponte Buggianese supera Camaiore 3-1 ma retrocede in Promozione

3

CAMAIORE

1

: Rizzato (35’ st Calu), Sanzone (5’ st Lucaccini), Martinelli, Provinzano (30’ st Asara), Palmese, Kapidani, Ferrari (21’ st Aiazzi), Pievani, Granucci, Bellandi (5’ st Sgherri), Sali. A disp. Prati, Birindelli, Fantini, Chelini. All. Vettori.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Belli (10’ st Bologna), Granaiola, Casani, Velani, Da Pozzo (37’ st Navari), Fani (15’ st Ricci), Chiaramonti, Nardi, Bacci (10’ st Kthella). A disp. Barsaglini, Zavatto, Amico, Anzilotti, Zambarda. All. Cristiani.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Marcatori: 4’ st Bacci, 24’ st Martinelli, 37’ st Granucci, 41’ st Sali.

Il Ponte Buggianese batte per 3-1 il Camaiore, vincitore e dominatore assoluto del girone A di Eccellenza, ma purtroppo scende giù in Promozione. La contemporanea vittoria della Fratres Perignano per 2-1 sul Viareggio mantiene invariata la forbice di 10 punti sui biancorossi, che così non approdano ai playout.

La cronaca. Succede tutto nella ripresa. Ospiti in vantaggio dopo quattro minuti su una azione di contropiede fatto partire da Da Pozzo e concretizzato in golda Bacci. Risponde la squadra di casa, che al 69’ trova il pari con Martinelli, bravo ad appoggiare in porta uno splendido passaggio di Granucci. All’82’ è il bomber biancorosso a siglare la rete del sorpasso, battendo Barsottini in uscita bassa. La terza rete dei pontigiani trova la firma di Sali, che all’86’ concretizza un bell’assist servitogli da Pievani.

A fine gara comunque Vettori ed i suoi ragazzi raccolgono l’applauso del Pertini, che ha apprezzato l’impegno mostrato in campo dal Ponte Buggianese. Sicuramente i punti persi nei minuti finali con lo Sporting Cecina, il Fucecchio ed il Cenaia hanno condannato i biancorossi alla retrocessione diretta in Promozione.

Simone Lo Iacono