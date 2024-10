Pontedera A Gubbio contro il suo passato

Servirà essere più forti anche della tradizione. Quella di domani sarà l’undicesima trasferta del Pontedera a Gubbio, e nelle dieci precedenti esibizioni al Pietro Barbetti, i granata hanno vinto solo due volte, entrambe per 1-0. La prima nel campionato di Serie D 1970-71, su autorete, la seconda nel campionato di Lega Pro 2014-15, con un rigore di Gigio Grassi. A proposito di rigori, sabato contro la Torres il Pontedera è tornato ad averne uno a favore dopo 51 giornate di campionato, ossia dopo i due avuti in Fiorenzuola-Pontedera 0-4 del 18 marzo 2023. Ad assegnare quei due penalty fu il direttore di gara, una donna, Silvia Gasperotti di Rovereto, chiamata a dirigere la gara di domani dopo quell’unico precedente con i granata. Non solo, ma l’unico rigore extra-campionato fischiato a favore del Pontedera in questo lungo arco temporale, è stato proprio a Gubbio, nella sfida del secondo turno dei play off giocata il 14 maggio 2023 (rete di Nicastro per un 1-1 finale costato però l’ eliminazione della squadra di Canzi).

Curiosità e coincidenze incoraggianti per una sfida, la numero 21, sul terreno di un avversario che delle quattro gare casalinghe disputate in questo campionato ne ha persa una sola, contro la Torres (1-2), ne ha vinta una, alla prima giornata col Sestri Levante (1-0), e ne ha pareggiate due, entrambe senza reti, contro Ternana e Campobasso. La squadra di Taurino, che adotta principalmente il 3-4-2-1, arriva però da due vittorie esterne, a Pineto (2-1) e a Legnago (1-0), ossia contro due squadre che occupano la parte finale della classifica come il Pontedera, mentre in precedenza aveva vinto a Lucca (1-0), pareggiato a Perugia (1-1) e perso ad Arezzo (2-0). Tra gli ex, se nel Pontedera quello di turno è Marcos Espeche, tra i rossoblu occhio a Corsinelli (una rete finora), Tommasini (due reti) e Fossati, in granata rispettivamente nel biennio 2016-2018, nel triennio 2018-2021 e nella prima metà della stagione scorsa. Tornando invece ai 20 precedenti tra i due club, va concluso dicendo che delle 7 vittorie del Pontedera solo 3 sono state conquistate...nell’era moderna, cioè prendendo in esame dalla stagione di Serie C2 1990-91, con gli scontri diretti che sono stati 14, la metà esatta dei quali finita in parità.

La tifoseria intanto si sta organizzando per seguire la squadra di Menichini anche in questa trasferta, per la quale l’associazione no profit Pontedera nel cuore ha messo a disposizione un pullman. Chi fosse interessato ha tempo fino alle 18 di stasera.

Stefano Lemmi