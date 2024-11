Pontedera "Abbiamo necessità di fare punti"

Non si può dire che sia una sfida-salvezza, perché anche se è vero che si affrontano due squadre alla ricerca di punti per uscire dalla parte bassa della classifica, siamo appena alla 14a giornata di campionato. Tuttavia questo Ascoli-Pontedera è una partita cruciale per i granata, che hanno 2 punti di vantaggio sui bianconeri, terzultimi, e speciale per il loro allenatore, Leonardo Menichini, che torna al Del Duca - dove il Pontedera ha sempre perso nella sua storia (4 su 4) - dopo averci giocato dal 1981 al 1985, in Serie A. "E’ una sfida particolare per Pontedera, per tutti noi, per tutto l’ ambiente – spiega l’allenatore granata - perché abbiamo necessità di fare punti. Per quanto mi riguarda, ho trascorso 4 anni bellissimi ad Ascoli, con una tifoseria calda, ma soprattutto eravamo in Serie A, dove con Mazzone prima e poi con Boskov abbiamo fatto belle stagioni. Ho un ricordo bellissimo della città, ho degli amici e quando posso ci torno sempre volentieri". Oggi Menichini ci torna da avversario e l’aspetto romantico passa in secondo piano: "L’Ascoli ha bisogno di punti ma anche noi ne abbiamo, quindi dobbiamo fare una bella prestazione perché sappiamo che l’avversario viene da un po’ di contestazioni che ci sono state nelle ultime settimane e quindi troveremo una squadra che ha rabbia, che ha voglia, e che metterà tutta se stessa per conquistare i tre punti. I miei ragazzi comunque lo sanno e quindi ci dobbiamo comportare di conseguenza". Entrambe le compagini arrivano da due 1-1, il Pontedera in casa con il Milan Futuro, l’Ascoli ad Arezzo, pari che segue quello col Campobasso e che insieme rappresentano gli unici due punti conquistati da Di Carlo nelle 6 gare della sua gestione dopo aver rilevato Carrera.

"L’Ascoli – riprende Menichini – è stato costruito per fare un altro tipo di campionato. Ha calciatori di categorie superiori ed è un’ottima squadra che per un motivo o per l’altro non è riuscita ad ingranare. Mi auguro che possa farlo, però a cominciare da lunedì..". "Noi – conclude il tecnico - sappiamo che ad ogni partita abbiamo di fronte un avversario che ci può battere, quindi siamo pronti alla battaglia. Ma dobbiamo anche giocare, dobbiamo fare il nostro gioco, stando concentrati sulla fase di non possesso, ma anche su quella di possesso, dove dobbiamo gestire quelle che saranno le nostre opportunità". Rispetto alla gara col Milan Futuro non c’è Cerretti, squalificato, rientrano Pretato (squalificato) e Tantalocchi (acciaccato), mentre continuano ad occupare l’ infermeria Van Ransbeeck, Sarpa e Marrone. Inizio alle 15, dirige Pizzi di Bergamo.

Probabile formazione (3-5-2): Tantalocchi; Guidi, Espeche, Martinelli; Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra, Ambrosini; Italeng, Ianesi.

Stefano Lemmi