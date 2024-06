Pontedera Agostini, ecco i tuoi avversari

L’ammissione del Milan Under 23 al prossimo campionato di Serie C chiama la Lega a decidere i criteri per la ripartizione delle tre "squadre B" su ciascun girone senza scontentare nessuna di esse. Premesso che a moltissimi tifosi la presenza delle seconde squadre non piace, per il Pontedera ritrovarsi contro una tra Atalanta, Juve o Milan cambia sostanzialmente poco visto che le tre under non hanno sostenitori al seguito. Anche se va riconosciuto che a livello di "richiamo" bianconeri e rossoneri da queste parti hanno più estimatori dei bergamaschi. Lo testimonia quanto accaduto quest’anno. Quando la Juventus Next Gen è stata di scena al Mannucci, domenica 5 novembre alle 16,15, gli spettatori totali presenti sono stati 711, sesto miglior risultato stagionale tra le 19 gare casalinghe. Considerando che i tifosi ospiti non c’erano, ciò significa che questi 711 spettatori (200 abbonati e 511 paganti) erano tutti di Pontedera e dintorni. E questo è un record, perché è il numero di spettatori locali più alto fatto registrare non solo in questa stagione, ma anche in quella precedente, la 2022-23 (al secondo posto i 625 nel derby con la Lucchese, sempre di questo recente campionato).

Probabilmente potrebbe verificarsi un evento simile se nel girone dei granata venisse inserito il Milan, anche perché essendo una squadra alla prima esperienza la sua presenza desterebbe quanto meno curiosità. Quello che le tre seconde squadre di Serie A vogliono, però, è evitare l’inserimento nel girone C, decisamente...faticoso sul pian logistico. Soprattutto la Juventus, che starebbe puntando sul fatto di essere penalizzata a livello di voli aerei rispetto agli aeroporti lombardi. Domani cadrà questo che resta l’ultimo dubbio, perché per quanto riguarda il girone, il Pontedera sui nomi delle altre 18 squadre si ritroverà a lottare nuovamente contro Spal, Rimini, Entella, Sestri Levante, Vis Pesaro, Lucchese, Arezzo, Gubbio, Perugia, Pescara, Pineto e Torres, cui vanno aggiunte le novità Carpi, Pianese e Campobasso, promosse dalla Serie D, Ascoli e Ternana, retrocesse dalla Serie B, e Legnago, spostato dal girone A.

Nell’attesa il Pontedera sta affilando le armi. Il neo allenatore Alessandro Agostini comincerà a lavorare dal 15 luglio con la squadra, che non sarà comunque completa. La prospettiva infatti è definire l’organico per l’inizio di campionato, già fissato per il week end 23-24-25 agosto, considerando che il mercato si chiuderà il 31 agosto.