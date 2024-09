Pontedera-Campobasso 1-2, brutta aria per i granata

Pontedera, 29 settembre 2024 – Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il Pontedera, battuto in casa 2-1 dal Campobasso. La neopromossa squadra molisana guidata dall'ex Piero Braglia si era portata in vantaggio con una conclusione di Riccardo Forte alla mezzora, ma prima del tè Pretato di testa era riuscito a ristabilire la parità. Un equilibrio che due interventi decisivi di Tantalocchi, al 38' del primo tempo e al 4' della ripresa, entrambe le volte su Di Stefano, avevano preservato, ma che è crollato a 5' dal novantesimo, quando lo stesso attaccante ospite da centro area ha trovato la conclusione giusta per i tre punti.

PONTEDERA-CAMPOBASSO 1-2

PONTEDERA (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Martinelli, Pretato (43’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti (43’ st Van Ransbeeck), Ianesi, Ambrosini; Ragatzu (23’ st Corona), Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Espeche, Coviello, Pietra, Benucci. All. Agostini

CAMPOBASSO (3-4-1-2): F.Forte; Bosisio, Benassai, Calabrese; Morelli, Serra (26’ st Pellitteri), Baldassin, Pierno; Di Stefano (43’ st Lombari); R.Forte (33’ st Spalluto), Di Nardo (43’ st D’Angelo). A disp: Guadagno, Haveri, Celesia, Scorza, Barbato, Bigonzoni, Prezioso, Mancini. All. Braglia

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

MARCATORI: 30’pt R. Forte (C) , 36’ pt Pretato (P); 40’ st Di Stefano (C)

NOTE: spettatori 723; espulso Guadagno (dalla panchina) al 47’ st; ammoniti Cerretti, Ladinetti, Benassai, Italeng, Di Stefano, Spalluto; angoli 4 a 3

s.l.