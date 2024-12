Pontedera cerca continuità contro Rimini: Menichini punta alla vittoria

La vittoria bella e larga contro la Spal dello scorso turno ha rianimato il Pontedera. Lo sa l’allenatore dei toscani Leonardo Menichini che, comunque, sa anche quanto sia insidiosa la gara di oggi contro il Rimini. "Ho detto ai miei ragazzi – ha detto il tecnico alla vigilia – che dobbiamo trovare continuità, altrimenti la vittoria sulla Spal resta un episodio a sé. Invece dobbiamo darci continuità non solo nelle prestazioni, ma anche facendo punti".

In questa stagione il Pontedera non è mai stato capace di mettere in fila due vittorie consecutive. E un successo in Romagna potrebbe cambiare le prospettive dei toscani, costretti a navigare nella zona pericolosissima della classifica. "Il gruppo ha la consapevolezza – sottolinea Menichini – che altri tre punti ci rimetterebbero in linea, e sappiamo che vincere è nelle nostre corde. Però per riuscirci le parole non bastano. Servono l’attenzione, la rabbia e la determinazione che abbiamo messo contro la Spal, serve avere fame. Anche se davanti avremo un avversario che non sarà certo d’accordo".

L’allenatore del Pontedera mette sotto la lente quel Rimini che davanti al pubblico amico, a differenza di quanto sin qui successo in trasferta, ha avuto spesso qualche difficoltà di troppo. Ma questo non sembra tranquillizzare troppo Menichini. "Quello che vediamo su ogni campo – ha osservato l’allenatore che in corso ha preso il posto dell’esonerato Agostini – ci porta a dire che se c’è un Rimini che è in una posizione da playoff e vorrà sfruttare al meglio il turno casalingo, dall’altra c’è un Pontedera che è in fiducia, che ha il morale alto e che si è allenato bene per questa partita".

Ha ancora qualche problema di troppo con l’infermeria la formazione toscana. Menichini dovrà rinunciare a Espeche, Sarpa, Morrone, e anche agli ex Ragatzu e Van Ransbeeck. Torna invece a disposizione Sala che potrebbe però partire dalla panchina. Il Pontedera che si presenta in Romagna nel suo cammino esterno sin qui ha messo insieme 8 punti in 8 gare giocate. Due le vittorie in viaggio, esattamente quelle ottenute in casa di Legnago e Gubbio. Poi quattro sconfitte e due pareggi. E un successo in casa del Rimini potrebbe addirittura permettere ai toscani di uscire dalla zona playout.