Pontedera col Sestri. Una sfida, tre spunti. Nicastro, Zini e Ciocci: gli osservati speciali

Il ritorno al calcio giocato dopo 16 giorni di sosta natalizia si presenta ricco di spunti per un Pontedera chiamato alla trasferta odierna contro il neopromosso Sestri Levante, per una gara che si disputa come noto a Vercelli e a porte chiuse. La prima riguarda la posizione dell’attaccante Nicastro, che le voci di mercato danno prossimo a lasciare i granata per accasarsi alla Vis Pesaro e che ieri non è partito con i compagni dopo aver saltato tre allenamenti in settimana. Il "mistero" lo chiarisce l’allenatore Massimiliano Canzi: "Si è allenato con noi martedì e mercoledì, poi è stato colpito da un virus intestinale che lo ha costretto a saltare giovedì, venerdì e sabato. Per quanto riguarda invece le voci di mercato non tocca a me parlarne. Non posso negare che per noi Nicastro è un giocatore importante, però concordo su quanto hanno detto in questi giorni il presidente Millozzi e il direttore Zocchi. Essere un over qui da noi è una cosa particolare e quindi non possiamo permetterci di tenere nessuno che non vuol rimanere.

Un giocatore a Pontedera deve esserci al 100% con fisico, testa e quant’altro. Al momento comunque nessuno ha dato problemi di questo genere, quindi sono contentissimo di quello che stiamo facendo". Secondo spunto per il match odierno, l’assenza di Canzi. Il tecnico, che tornerà per la gara con la Fermana, è stato squalificato (gli era già successo una volta quando allenava l’Olbia) per l’arrabbiatura (eufemismo) post-Carrarese e al suo posto in panchina andrà il vice Daniele Zini.

Terzo motivo di interesse di questo match, il portiere: non è escluso che possa debuttare fra i pali il neo arrivato Giuseppe Ciocci, anche se, come ha detto Canzi "in questi sei mesi non ha giocato (era a Pescara, ndr) e l’anno scorso ha fatto la riserva in Serie B. Quindi vedremo…".

Tutto ciò da unire al valore di un Sestri Levante (battuto 2-0 all’andata) che è terzultimo con 18 punti e che oggi dovrà fare a meno anche lui del suo bomber Forte (8 reti), squalificato. "E’ una squadra che ha acquisito consapevolezza nei propri mezzi – ha concluso Canzi – ha studiato la categoria ed è consapevole di poterci stare. Inoltre fa un ottimo calcio e quindi sarà una partita complicata per noi. Anche se a livello atletico stiamo bene e in questa sosta abbiamo ricaricato le batterie, soprattutto mentalmente". Oltre a Nicastro non sono partiti per Vercelli Lewis (influenza) e Cerretti (che dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana) mentre è disponibile Provenzano e Benedetti non è al meglio (problema alla schiena). Inizio alle 18,30, dirige Gandino di Alessandria.

Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Espeche, Martinelli, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Delpupo, Ianesi; Selleri.