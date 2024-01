Pontedera, diario di un incredibile ko. I granata dominano il match ma non basta

PONTEDERA

2

PERUGIA

3

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Guidi, Martinelli (14’ st Calvani), Espeche (26’ st Selleri); Perretta, Ignacchiti, Benedetti (26’ st Peli), Angori; Delpupo, Ianesi; Ganz. A disp: L. Lewis, Vivoli, Gagliardi, Pretato, Ambrosini, Cerretti, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, N.Lewis, Viti (1’ st Cancellieri); Paz, Iannoni (39’ st Souare), Torrasi, Kouan, Lisi (12’ st Angella); Sylla, Seghetti (39’ st Cudrig). A disp: Abibi, Bezziccheri, Morichelli, Agosti, Polizzi, Giunti. All. Formisano.

Arbitro: Cherchi di Carbonia.

Marcatori: 22’ pt Sylla (PE), 43’ pt Mezzoni (PE); 7’ st Guidi (PO), 32’ st Mezzoni (PE), 41’ st Delpupo (PO).

Note: spettatori 912; ammoniti Torrasi, Viti, Sylla, Mezzoni, Cudrig; angoli 5 a 5.

Una partita incredibile per una sconfitta incredibile. E non meritata. Il Pontedera si è dovuto inchinare 3-2 al Perugia al termine di una gara intensa, avvincente ed emozionante (il portiere Ciocci ha chiuso diventando l’undicesimo uomo di movimento) ma che alla fine ha lasciato i granata all’asciutto di punti per la seconda partita di fila dopo il 4-0 di Cesena, sequenza verificatasi solo una volta in questo campionato, alla seconda e terza giornata di andata (1-0 a Fermo e 1-3 col Cesena). Solo chi non ha visto la gara di ieri sera però può pensare che questo k.o., ottavo stagionale, quinto casalingo, sia meritato, perché se c’è una squadra che ha dominato nel gioco è stata quella di Canzi. Solo che, nonostante il debutto positivo di Ganz, non ha saputo finalizzare a dovere l’enorme quantità di azioni prodotte davanti ad un Perugia ridimensionato dalle assenze e sembrato tutt’altro che imbattibile. Nel primo tempo il Pontedera ha tenuto sempre il pallino, ma a segnare, appunto, è stato il Perugia: due tiri due gol. Il primo di Sylla, più lesto di tutti a ribattere in porta una palla respinta di piede di Ciocci sulla conclusione di Kouan, l’altro di Mezzoni (con l’assenza di Bartolomei, infortunato, l’unico ex nelle file ospiti) bravo a colpire al volo un traversone di Lisi arrivato dalla parte opposta. La squadra di Canzi invece le sue due chiare occasioni da gol le ha fallite, con Delpupo, che ha calciato debolmente favorendo la deviazione a terra di Adamonis (14’), e Ganz, che invece ha impegnato il portiere umbro, decisivo con la manona sinistra a spostare la palla poco oltre il palo (34’). Nella ripresa il siluro di Guidi infilatosi ben presto all’incrocio dei pali ha riacceso le speranze. Il Pontedera ci ha creduto, Canzi ha modificato tatticamente la squadra, ma poco oltre la mezzora è arrivato il macigno di Mazzoni con l’inzuccata dell’1-3. Nonostante questo il tocco ravvicinato di Delpupo con 10’ ancora da giocare (4’ regolari più 6’ di recupero) ha rimesso tutto in discussione, alzato il tasso di adrenalina e reso il finale ancora più concitato, con un’altra nitida palla-gol sprecata stavolta da Selleri (44’).

Stefano Lemmi