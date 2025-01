Pontedera, ecco Scaccabarozzi. C’è la firma: "Avevo bisogno di un’esperienza nuova"

Anche Jacopo Scaccabarozzi è un calciatore del Pontedera. Ieri il 30enne centrocampista ha firmato un contratto fino a giugno 2026 ed ha già cominciato ad allenarsi con i compagni per essere nella lista dei convocati per la trasferta di sabato a Sestri Levante. Il raggiungimento dell’accordo era nell’aria da giorni e se non è stato possibile chiudere la trattativa prima è solo perché la Turris, club del girone C di Serie C da dove il giocatore arriva e che sta attraversando una seria crisi societaria (è penultima in classifica ed ha avuto 5 punti di penalizzazione, ndr), ha chiesto al Pontedera di poterlo avere a disposizione anche per la gara casalinga di domenica contro il Potenza, pareggiata 0-0, nella quale Scaccabarozzi è stato utilizzato negli ultimi 25’.

Ieri il calciatore, nato a Lecco il 18 novembre 1994, è arrivato in Toscana e ha subito rilasciato le prime dichiarazioni: "Avevo bisogno di un’esperienza nuova, che mi desse tranquillità dopo sei mesi particolari. Ho avuto mister Menichini lo scorso anno (sempre alla Turris, ndr) e so quanto dà alla squadra. Inoltre mi hanno sempre parlato bene del Pontedera, quindi non è stato difficile scegliere di venire qui. La squadra è giovane e forte e io voglio portare entusiasmo per centrare l’obiettivo salvezza e dare una mano ai ragazzi più giovani. In campo non risalto molto all’occhio, ma do tutto per la squadra, sia in fase difensiva che offensiva". Scaccabarozzi è un calciatore di grande esperienza, che milita ininterrottamente in Serie C dal 2013 vestendo le maglie di Renate, Piacenza, Vibonese, Lecco, Juve Stabia e Turris, con le quali ha raccolto quasi 400 presenze segnando complessivamente 26 reti. E’ il secondo rinforzo invernale del Pontedera, e segue di pochi giorni quello di Pablo Vitali, anche lui ex calciatore di Menichini, però al Monterosi, che ha già fatto il suo debutto da titolare lunedì a Terni, sfida dalla quale i granata sono usciti con un preziosissimo 0-0. Vitali per altro in avvio di secondo tempo ha avuto una palla-gol che però ha calciato sul portiere avversario Vannucchi in uscita. "Sulla conclusione? - ha poi scherzato nella sala stampa del Liberati - sono stato scarso io… ma anche bravo lui, ha fatto una bella parata".

Sul pareggio, sofferto ma alla fine portato a casa, Vitali ha visto i meriti di una fase difensiva praticamente impeccabile: "Menichini prepara le partite in maniera meticolosa sulla fase difensiva. I calciatori della Ternana hanno qualità che li fanno comunque arrivare al tiro, ma alla fine il nostro modo di giocare ci ha dato ragione. Perché se è vero che i nostri avversari hanno avuto molte più occasioni, anche noi abbiamo avuto le nostre chance e se fosse finita con un vantaggio nostro non sarebbe stata una follia. La Ternana ha meritato, ma la fase difensiva meticolosa è stata un’arma in nostro favore". Per la gioia anche dei 16 tifosi della gradinata nord Diego Savelli che hanno supportato dal vivo Perretta e compagni.

Stefano Lemmi