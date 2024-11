Pontedera, il derby da vincere per rilanciarsi. Menichini avverte: "Sarà una vera battaglia"

Con i bonus già ridotti ai minimi termini (7 sconfitte in 14 giornate sono già un numero rilevante) e una media punti da alzare, l’unico obiettivo soddisfacente cui il Pontedera può puntare oggi nel derby casalingo contro la neopromossa Pianese è la vittoria. Che al Mannucci manca da oltre due mesi, cioè da quel 4-1 al Sestri Levante dell’ 8 settembre, periodo nel quale i granata hanno messo insieme, nell’ordine, tre sconfitte – ma solo l’ultima, quella con la Torres, fa parte della gestione-Menichini - e due pareggi. La Pianese, come nome, non...spaventa come un Pescara, una Ternana o un Ascoli, ma la banda di Prosperi, il tecnico con cui ha vinto la Serie D, sta disputando un eccellente campionato, forte della sua ottava posizione a quota 20 punti. E Leonardo Menichini ha messo bene in guardia i suoi sulle qualità dei senesi, abili soprattutto nelle...partenze: "Sarà una battaglia, ma i tre punti ci servirebbero proprio. La mia squadra lavora bene e con entusiasmo, quindi sono contento dell’atteggiamento. Purtroppo siamo stati penalizzati da molte assenze tra infortuni e squalifiche, e questo ha inciso, ad esempio, sulla possibilità di gestire i cambi. Però io ho fiducia, anche se domani (oggi, ndr) affrontiamo una squadra che ha segnato 8 gol nella prima mezz’ora di gioco. Ciò vuol dire che la Pianese, squadra umile e dotata di un buonissimo organico, ha un approccio giusto alla partita. Di conseguenza noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo ed essere concentrati sin dai primi minuti". Tabellini alla mano i bianconeri nei 30’ iniziali di partita sono, come detto, andati in rete 8 volte (praticamente la metà dei gol realizzati complessivamente: 18) di cui 3 contro il Perugia (3-3, 1a giornata), 2 col Campobasso (2-0, 3a giornata) 1 col Pescara (perso 2-1, 4a giornata), 1 col Gubbio (3-1, 11a giornata) e 1 con la Vis Pesaro (2-0, 14a giornata) nell’ultima partita giocata. Nel Pontedera, che ieri pomeriggio ha partecipato commosso ai funerali del padre di Cristina Cavallini, preziosa collaboratrice del club e del Gs Oltrera, rientra Cerretti dalla squalifica, mentre Ladinetti, già acciaccato prima di Ascoli, in settimana ha svolto un allenamento differenziato e oggi partirà dalla panchina. Visto il buon esito prodotto dal 4-4-2 nella sfida al Del Duca e la disposizione degli avversari odierni (3-4-2-1), Menichini potrebbe affidarsi nuovamente a questo atteggiamento tattico per avere "una squadra equilibrata e concreta, fatta di gente in grado di garantire un certo peso specifico". E non è da escludere che inizialmente siano impiegati gli stessi uomini che sono stati capaci di pareggiare ad Ascoli. Inizio alle 17,30, dirige Cerbasi di Arezzo (nessun precedente con i granata e al primo derby toscano).

Probabile formazione (4-4-2): Tantalocchi; Guidi, Espeche, Martinelli, Ambrosini; Perretta, Sala, Pietra, Ianesi; Italeng, Corona.

Stefano Lemmi