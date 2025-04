Pontedera in Serie C: Salvezza diretta e sogno play off con Menichini

Salvezza diretta aritmeticamente in tasca con tre turni d’anticipo. A ripensare ai mesi bui di ottobre, novembre e dicembre, quindi in pratica per tutto il girone di andata, chiunque in quel periodo avrebbe firmato per un finale di stagione come questo. E ora che il 4-1 alla Lucchese ha ripulito l’animo anche dalla più piccola scoria di preoccupazione (la vittoria di sabato a dire il vero è stata un toccasana anche per tutte le altre squadre che lottano nella parte destra della classifica...) è lecito liberarlo verso il terzo obiettivo possibile, ossia la qualificazione ai play off.

Step che arriva dopo: 1) la salvezza attraverso i play out, 2) la salvezza diretta, i due traguardi-base di ogni anno per il Pontedera in Serie C. Ci sono gli ultimi tre impegni prima di saperlo: la sempre affascinane trasferta di Ferrara, il congedo stagionale casalingo col Rimini e l’altrettanto suggestivo viaggio a Perugia, altro stadio che ha profumato di Serie A. E domani sera se ne potrà sapere di più, perché è in programma la gara di ritorno della finale di Coppa Italia tra il Rimini e la Giana Erminio. Se i romagnoli, che hanno già vinto 1-0 in trasferta, trionferanno, nel girone B si libererà un posto per gli spareggi-promozione, ai quali accederà dunque anche l’undicesima classificata. I granata, al momento, sono proprio undicesimi con i loro 44 punti, un punto sotto al Gubbio, decimo, e un punto sopra al Perugia e al Carpi, dodicesimi, per cui è ipotizzabile che la sfida al Curi possa diventare decisiva.

Leonardo Menichini, che è legato al Pontedera anche per il prossimo anno, non crede che la sua squadra possa soffrire di un appagamento per questi restanti 270’ della regular season. "Il rischio non c’è – ribatte convinto – perché continueremo ad allenarci bene, partita dopo partita, iniziando a preparare quella con la Spal, che è difficile. Andiamo avanti gara dopo gara e poi i conti li facciamo alla fine. E’ inutile adesso stare a parlare".

Ma prima della ripresa degli allenamenti il tecnico vuol continuare a godersi il successo-salvezza sulla Lucchese: "Tempo fa avevo detto che avremmo dovuto attendere l’ultima giornata, invece i ragazzi mi hanno smentito con le loro prestazioni e ci siamo salvati prima. Sono contento per la città e per l’ambiente, ma accettare di allenare il Pontedera è stata una grande responsabilità, quindi ora sono contento anche per me, per la mia famiglia, per i miei figli, Ilaria e Mattia, e per mia moglie Manuela, che soffriamo tutti assieme. Ora vediamo di giocare al meglio, di divertirci e di vincere più partite possibili. Se poi alla fine riusciamo a raggiungere i play off, cercheremo di onorare anche quelli". Parola di Leonardo Menichini.

Stefano Lemmi