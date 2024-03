"Pontedera in trasferta contro l'Entella: sfida cruciale per la corsa ai play off"

Intanto il Pontedera torna in campo. I granata sono ospiti dell’Entella, 14a in classifica ed equidistante 4 punti da play off e play out. L’allenatore Canzi mette tutti in guardia: "L’Entella in questo momento è una squadra fortissima in fase di non possesso: ha la terza miglior difesa del girone. E’ difficile giocarci contro, anche perché è ancora in grado di puntare ai play off, obiettivo che ad inizio di stagione era il minimo e sul quale adesso è concentrata. Sa chiudere bene gli spazi e quindi dovremo essere bravi a non scoprirci e colpire nel momento giusto". Contro i liguri il Pontedera cercherà di rimettersi in marcia dopo il ko di Pescara per difendere il settimo posto e sperare di (ri)scavalcare gli abruzzesi, sesti ma impegnati in casa del Cesena che in caso di vittoria festeggia la promozione in Serie B. Detto che per la sfida odierna rientrano Benedetti e Ganz (ancora non al top) e che gli assenti sono Calvani, Ciocci e Marrone, ha destato curiosità l’intenzione di tesserare il 21enne centrocampista franco marocchino Kays Ruiz-Atil, che nella stagione 2020-21 ha collezionato 7 presenze nel Paris Saint Germain di Neymar, Mbappé e Di Maria, poi 11 nel Barcellona B e 1 nell’Auxerre l’anno scorso, e che da tre settimane si sta allenando in città. "Va ricostruito sul piano muscolare perché era fermo – ha detto Canzi – ma si vede che è un giocatore davvero forte. Se il tesseramento andrà a buon fine potrà già esserci utile per qualche spezzone di partita". Oggi inizio alle 16,15, dirige Gauzolino di Torino. Probabile formazione (3-4-2-1): Vivoli; Guidi, Espeche, Pretato; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Angori; Benedetti, Ianesi; Selleri.

Stefano Lemmi