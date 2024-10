Pontedera, la missione a Carpi. Una sfida che manca da 14 anni

E’ dal 16 maggio 2010 che il Pontedera non affronta una trasferta a Carpi, dove tornerà a giocare domani. Era l’ultima giornata del campionato di Serie D e la squadra guidata da Marco Masi andò per conquistarsi l’ultimo punto, quello che gli serviva per evitare il play out con l’Adriese e salvarsi direttamente raddrizzando un campionato iniziato con una serie-record (negativa) di 6 sconfitte consecutive. Le cose andarono per il verso giusto. Lo 0-0 finale permise ai granata di chiudere lì la stagione e agli emiliani di conservare il secondo posto alle spalle di un Pisa già da tempo irraggiungibile (alla fine furono 17 i punti di vantaggio dei nerazzurri) che gli valse comunque il ripescaggio nella Lega Pro Seconda divisione per completamento organici. Quella promozione a tavolino fu l’innesco per la scalata che portò l’undici carpigiano a disputare il suo unico campionato di Serie A, nel 2014-15.

Dopo l’esclusione dal torneo di Serie C per inadempienze finanziarie nell’estate del 2021, oggi i biancorossi sono riusciti a riaffacciarsi nel calcio professionistico di terza serie dopo la vittoria del torneo di Serie D scorso. La squadra è rimasta affidata a Cristian Serpini e al suo 4-3-1-2, e in queste prime 7 giornate di campionato ha accumulato gli stessi 7 punti del Pontedera. Cinque sono arrivati dalle tre gare al Cabassi, grazie, nell’ordine, al 2-2 col Rimini, al 2-0 al Perugia e al 2-2 con l’Ascoli, gli altri due dalle trasferte sui terreni del Milan Futuro e della Virtus Entella, concluse entrambe 1-1. Chiudono il cammino le sconfitte, entrambe per 2-1, in casa della Spal e della capolista Pescara, lunedì sera, maturata solo nel finale. In questo avvio di campionato il Carpi ha segnato ad ogni partita, e delle 10 reti realizzate (come quelle del Pontedera) tre sono del 26enne Saporetti, bomber di squadra. In casa Pontedera intanto è stato prolungato il rapporto con lo sponsor Suolificio Aria. "E’ con grande piacere – ha detto il titolare, Cristiano Perugi – che anche per questa stagione rinnoviamo la collaborazione con il Pontedera. Siamo fieri di affiancare il nostro marchio ad una tale eccellenza. Passione, determinazione e voglia di crescere sono solo alcuni dei nostri punti in comune". Infine, il club referee manager granata Francesco Masi è stato ospite alla scuola secondaria di Primo grado Gragnani a Torre del Lago per parlare di fair play e ruolo dell’arbitro nell’ambito dell’incontro “Il custode del fair play“. Il progetto nei prossimi mesi sarà esteso anche al Villaggio scolastico a Pontedera.

Stefano Lemmi