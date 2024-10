Pontedera Occhio, è una Torres ferita

E’ una Torres ferita quella che domani arriva al Mannucci. La squadra di Greco, che lo scorso anno fu la vera rivelazione del girone (arrivò seconda) e che ha mantenuto una validissima ossatura, è infatti reduce dalla prima sconfitta in campionato, per altro casalinga, patita per mano dell’Arezzo (0-2). Fino a quel momento il cammino era stato inarrestabile, fatto di 4 vittorie e 3 pareggi. Con il suo offensivo 3-4-3, i sardi avevano infatti piegato la Vis Pesaro (3-0), quindi avevano espugnato i terreni di Campobasso (0-1), Sestri Levante (1-2) e Gubbio (1-2), mentre i pari erano arrivati a Pescara (2-2), in casa col Milan Futuro (0-0) e con il Pineto (1-1). Delle 11 reti realizzate, quante quelle del Pontedera, il bomber è Fischnaller, che ne ha firmate 4, tante quelle siglate da Italeng. La differenza però è che domani, mentre il cannoniere sassarese sarà al proprio posto, quello granata dovrà guardare i compagni dalla tribuna.

E dovrà farlo per 4 domeniche, tante quante sono state le giornate di squalifica attribuitegli dal giudice sportivo dopo le sanzioni (un giallo e un rosso diretto) di Carpi. Infatti, con il giocatore già in diffida, l’ammonizione ha fatto scattare l’inevitabile giornata di stop, mentre le altre tre sono arrivate per il fallo di reazione commesso nei confronti di un avversario (gomitata). Italeng salterà quindi anche le partite contro Gubbio, Entella e Pescara, per rientrare nel match casalingo contro il Milan Futuro. Una brutta tegola, insomma, con la società che non ha ancora deciso se farà ricorso (bisogna prima capire se ci sono le condizioni) per tentare di ridurre lo stop almeno di una giornata. Ma c’è anche un altro giocatore del quale domani Leonardo Menichini al suo debutto sulla panchina pontederese dovrà fare a meno, ed è Ladinetti. Anche l’ex Catania, in diffida, è stato ammonito a Carpi e quindi salterà questa sfida, ma tornerà per la trasferta di Gubbio. Ovviamente mancheranno anche il difensore Matteo Guidi, che si è infortunato alla caviglia nella partita di Pineto e quindi ha già saltato due partite, tre con quella di domani, e i centrocampisti Alessio Sarpa e Federico Marrone, ancora infortunati e sui quali comunque neanche Agostini ha mai potuto contare.

Statisticamente, quello di domani è lo scontro diretto numero 29, con un bilancio che complessivamente vede in leggero vantaggio il Pontedera, capace di conquistare 9 vittorie, di cui 8 casalinghe, a fronte di 8 sconfitte, delle quali due interne, una proprio nel campionato scorso, e 11 pareggi, dei quali 4 sul proprio terreno. Infine, il club granata "esprime cordoglio per la scomparsa di Giacomo Maccheroni, ex sindaco di Pontedera, presidente del consiglio regionale e deputato. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia per la grave perdita e porge le più sentite condoglianze".