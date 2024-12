Pontedera pronto per la sfida contro Legnago dopo il successo sul Perugia

Con la delicata sfida al Legnago ormai alle porte (si gioca domani alle 20,30 al Mannucci), il Pontedera può valutare i dati del prezioso successo sul Perugia e rallegrarsi per essere stato bravo, attento e determinato a far pendere dalla sua parte, sfruttandoli al meglio, gli episodi di una gara sostanzialmente equilibrata come dicono i numeri. I tiri nello specchio, ad esempio, sono stati 6 per parte, a fronte di 12 conclusioni granata e 15 ospiti. Anche i dribbling totali, 14 a 12 per gli umbri e quelli riusciti, 8 a 7 sempre per gli ospiti, sono praticamente in equilibrio, così come, per quanto riguarda la fase difensiva, il Perugia ha recuperato 11 palle nella metà campo avversaria contro le 10 del Pontedera, mentre i duelli aerei vinti sono stati il 50% esatto. La squadra di Menichini si è imposta di pochissimo nell’xG (expected Goals) che è stato di 1,519 contro 1,493, mentre quella di Zauli ha prevalso sull’xGoT (expected Goals on Target, che è stato di 2,843 contro 2,723, dati che alla fine hanno espresso un Ipo (indice di pericolosità) di poco maggiore per gli ospiti (51 a 45). Il divario più ampio si è registrato nel possesso palla, che è stato del 64% contro il 36% di Perretta e soci - il terzo dato più basso del girone di andata, il più basso in casa - dopo i 35% fatti registrare a Gubbio (vittoria) e a Pescara (sconfitta al 96’). La spiegazione è comunque logica se si guarda all’andamento della gara.

Il Pontedera è passato in vantaggio dopo soli 17’ e ha raddoppiato al 2’ della ripresa. Di fronte ad un risultato negativo era chiaro che il Perugia dovesse provare a rimontare – cosa che è riuscito a fare solo parzialmente – e così il leit motiv del match è stato ben presto chiaro: umbri con l’iniziativa in mano e granata pronti a sfruttare i varchi aperti. Alla fine, insomma, la squadra di Menichini è stata più brava a capitalizzare le occasioni e nel primo tempo è riuscita a creare di più rispetto al Perugia, che da parte sua ha cominciato a tirare verso Tantalocchi dopo essere passato in svantaggio e rischiando di capitolare più volte nei primi venti minuti. Nei quali effettivamente Italeng ha messo il primo sigillo costringendo gli umbri ad un atteggiamento più propositivo per rimediare.

Intanto per la sfida di domani contro il Legnago, la società comunica che i biglietti sono acquistabili sul circuito Etes, presso l’official store Pontedera cuore granata sul Piazzone oggi dalle 17 alle 20 e domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 e all’edicola Calcio Point in piazza Unità d’Italia. La biglietteria allo stadio invece è aperta soltanto domani dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14.30 fino all’inizio della partita.

Stefano Lemmi