Pontedera-Rimini rinviata per la morte di Papa Francesco: si gioca oggi alle 18

Il Pontedera torna in campo. O meglio lo fa solo alle 18 di oggi (contro il Rimini), come tutte le altre squadre del girone B di Serie C, dopo lo slittamento causato dalla morte inattesa, lunedì mattina, di Papa Francesco. Nel terzo millennio è la seconda volta che i granata spostano la partita di campionato per la scomparsa del Santo Padre. La volta precedente fu domenica 3 aprile 2005, ossia il giorno seguente la morte di Papa Giovanni Paolo II. La gara, che venne posticipata alla domenica successiva era quella in casa del Rosignano Sei Rose, con il Pontedera che ormai aveva stravinto il campionato di Eccellenza. Adesso il match rinviato è quello casalingo col Rimini, al quale i granata chiedono l’accesso ai play off, obiettivo di prestigio per chiudere la stagione in maniera più che brillante. Lo spostamento di 48 ore tuttavia non ha scombussolato più di tanto i piani dei granata, come lascia intendere con serenità l’allenatore Leonardo Menichini: "Lunedì eravamo pronti per giocare, poi è successa questa disgrazia. Ben presto comunque, già nella mattinata, abbiamo saputo che ci sarebbe stata la sospensione dei campionati e il fatto che si recupera già mercoledì è buona cosa. Certo, in questo modo ci sono due partite ravvicinate, ma questa è una cosa per tutti uguale. Anzi, tra tutti noi siamo stati sicuramente tra i più favoriti, perché non abbiamo avuto neppure il viaggio da sostenere. Ma del resto non credo che si potesse fare diversamente. Personalmente sono favorevole al rinvio, perché di fronte ad un evento luttuoso di questa portata che possiamo dire storica, fermarsi mi sembra un atto quanto meno di rispetto". Capitolo biglietti. La società fa sapere che tutti i biglietti acquistati nei giorni scorsi, sia online che nei punti vendita autorizzati, rimangono validi anche in occasione della gara odierna. Per chi invece volesse acquistarne di nuovi, può farlo recandosi presso il point Pontedera cuore granata sul Piazzone stamani dalle 10 alle 12 oppure attendere l’apertura della biglietteria allo stadio alle 15. Coloro che invece fossero impossibilitati ad assistere alla partita odierna e volessero esercitare la richiesta di rimborso, possono farlo presso il punto vendita in cui ha acquistato il tagliando - nel caso di acquisto online il rimborso può essere chiesto inviando una mail a [email protected] – entro le 15 di oggi. Riguardo invece alla partita, rispetto alla situazione di lunedì non è cambiato niente, con Vitali e Sala "ancora" squalificati, mentre sono recuperati Ladinetti e Van Ransbeeck, assenti a Ferrara. Dirige Mazzoni di Prato, inizio alle 18.

Probabile formazione (4-2-3-1): Vivoli; Perretta, Moretti, Martinelli, Migliardi; Guidi, Ladinetti; Gaddini, Scaccabarozzi, Lipari; Italeng.

Stefano Lemmi