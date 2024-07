Pontedera scatenato. Preso Van Ransbeeck

Un colpo dietro l’altro per il Pontedera. Nel tardo pomeriggio di ieri ha firmato Kenneth van Ransbeeck, centrocampista di origine belga che il direttore sportivo Moreno Zocchi ha soffiato con tempismo ad una nutrita concorrenza. L’accordo, che arriva a 24 ore di distanza da quello di Daniele Ragatzu, è stato raggiunto su base annuale, quindi fino a giugno 2025. Nato a Bruxelles il 6 dicembre 1994, van Ransbeeck è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht e dopo aver militato in patria nel Woluwe Zaventem e nel Wolvertem, è approdato nel massimo campionato cipriota, vestendo la maglia del Paralimni. L’anno dopo, siamo nel 2016, è arrivato nel nostro paese e si è accasato a Catanzaro, in Serie C, dov’è rimasto per due stagioni. Quindi è stato acquistato dal Rimini, sempre in Serie C, che però a metà torneo lo ha girato al Taranto, in Serie D.

In quarta serie è rimasto anche con Cynthialbalonga, Nardò, Afragolese e Legnago, dove ha vinto il campionato 2022-23 da protagonista. E’ rimasto nel club veronese, che sarà avversario del Pontedera in questa stagione per la prima volta in assoluto, anche nel campionato scorso, che ha disputato da titolare (33 presenze e 4 reti) contribuendo alla qualificazione ai play off grazie al sesto posto finale e venendo eliminato al secondo turno nonostante il pareggio in casa dell’Atalanta Under 23.

Di lui si dice un gran bene, e Zocchi non ha avuto alcuna esitazione a mettersi sulle sue tracce agevolato anche dal fatto che il calciatore fosse svincolato. Kenneth van Ransbeeck va a irrobustire il reparto di centrocampo che verrà consegnato al neo tecnico Alessandro Agostini e che può già contare sulle riconferme di Perretta, Guidi, Ambrosini, Marrone e Salvadori, gli ultimi quattro tutti under. Il belga andrà ad occupare la posizione centrale della mediana (a cinque) e sarà il primo rifornimento ai due attaccanti del 3-5-2, com’era compito di Benedetti, che ha preferito non prolungare con il Pontedera e al posto del quale è stato ingaggiato. Ora uno dei prossimi obiettivi, sul quale Zocchi sta sicuramente già lavorando parallelamente alla necessità di infoltire il numero degli under da mettere in rosa, diventa il secondo attaccante da affiancare a Ragatzu.

A dire il vero in quel ruolo c’è ancora Simone Ianesi e soltanto la sua partenza potrà lasciare libero il posto ad un volto nuovo, ma non è un mistero che sia il ragazzo sia la società stiano cercando una collocazione diversa da quella granata, anche per dare al quotato ventiduenne (6 reti e 4 pali) la possibilità di misurarsi in un club ancor più ambizioso. Vedremo come saranno mosse le pedine nei prossimi giorni, considerando che il raduno del 15 luglio si sta avvicinando a grandi passi.