Sestri Levante-Pontedera 0-2. Il colpo di testa di Ianesi firma il vantaggio

Pontedera, 7 gennaio 2024 – Con due reti nella parte centrale della ripresa, il Pontedera ha iniziato il 2024 col piede giusto. La squadra di Canzi, squalificato, (in panchina il vice Zini), ha superato 2-0 il Sestri Levante (si è giocato sul neutro di Vercelli e senza pubblico) conquistando la quinta vittoria esterna consecutiva in campionato e agganciando in classifica il Pescara al quinto posto.

A decidere il match, come detto nel secondo tempo, sono stati un colpo di testa di un ispiratissimo Ianesi che ha scavalcato l'ex Anacoura e un tap-in di Benedetti entrato da poco. Hanno ravvivato il match (seppur le due squadre lamentassero l'assenza dei due bomber: Forte per i liguri, Nicastro per i granata) che ha aperto il girone di ritorno, una traversa di Ianesi al 32' pt e una di Sandri al 42' st. Prossimo impegno per il Pontedera, sabato al Mannucci alle 16,15 contro il fanalino di coda Fermana.

SESTRI LEVANTE 0 – PONTEDERA 2

SESTRI LEVANTE (4-3-2-1): Anacoura; Podda, Pane (46’ st Matteucci), Oliana, Furno; Andreis (1’ st Sandri), Raggio Garibaldi (23’ st Troiano), Parlanti (31’ st Grosso); Candiano, Gava; Margiotta. A disp: Olivieri, Sias, Schirru, Regini, Toci, Busatto. All. Barilari

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Martinelli (40’ st Calvani), Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese (45’ st Marrone), Angori; Delpupo (18’ st Benedetti), Ianesi (40’ st Ambrosini); Selleri (18’ st Fossati). A disp: Vivoli, Busi, Gagliardi, Pretato, Provenzano, Salvadori. All. Zini (Canzi squalificato)

Arbitro: Gandino di Alessandria

Marcatori: 22’ st Ianesi, 30’ st Benedetti

Note: partita giocata a porte chiuse; ammoniti Martinelli, Guidi; angoli 4 a 3

s.l.