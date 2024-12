Pontedera sfida Rimini: obiettivo vittoria per uscire dalla zona play out

Spingersi oltre i propri limiti. Ecco cosa dovrebbe riuscire a fare oggi al Pontedera: fare qualcosa che nelle 17 partite finora giocate non gli è mai riuscito. Ossia, vincere due partite di fila. Bissare a Rimini i tre punti conquistati di prepotenza contro la Spal lunedì sera, significherebbe prima di tutto concedersi una vasta probabilità di lasciare la quartultima posizione in classifica (e magari uscire anche dalla zona rossa dei play out) e gettare una luce nuova su questo finale d’anno in attesa di rimpolpare un organico numericamente corto e rafforzarlo in qualità operando in maniera importante nel mercato di gennaio.

Con la trasferta di Rimini i granata si trasferiscono in un impianto, il Romeo Neri, dove nelle ultime 4 esibizioni hanno raccolto un solo punto e dove non vincono dal campionato di Serie C2 1996-97 (0-1), risultato che nei 12 viaggi effettuati nella sua storia gli è riuscito solo in un’altra circostanza, sempre in Serie C2, nel 1993-94 (e sempre col punteggio di 0-1).

"Ho detto ai miei ragazzi – ha rivelato l’allenatore Leonardo Menichini poco prima di salire sul pullman – che dobbiamo trovare continuità, altrimenti la vittoria sulla Spal resta un episodio a sé. Invece dobbiamo darci continuità non solo nelle prestazioni, ma anche facendo punti". Il tecnico granata sa bene che un secondo successo oggi significherebbe molto in termini di prospettiva: "Il gruppo ha la consapevolezza che altri tre punti ci rimetterebbero in linea, e sappiamo che vincere è nelle nostre corde. Però per riuscirci le parole non bastano. Servono l’attenzione, la rabbia e la determinazione che abbiamo messo contro la Spal, serve avere fame. Anche se davanti avremo un avversario che non sarà certo d’accordo".

Sul suo terreno però il Rimini non è che stia facendo sfracelli. Anzi, sta piuttosto soffrendo, visto che dei 24 punti accumulati, solo 8 sono stati raccolti tra le mura amiche (vittorie di misura contro Milan Futuro e Legnago, e pareggi con Pianese e Torres) dove comunque in 8 sfide non ha mai segnato più di un gol a partita.

"Quello che vediamo su ogni campo – ha osservato Menichini – ci porta a dire che se c’è un Rimini che è in una posizione da play off e vorrà sfruttare al meglio il turno casalingo, dall’altra c’è un Pontedera che è in fiducia, che ha il morale alto e che si è allenato bene".

Torna disponibile Sala, out Espeche, Ragatzu, Van Ransbeeck, Sarpa e Marrone. Inizio alle 15, dirige Recchia di Brindisi, al primo anno in Serie C (nessun precedente).

Probabile formazione (4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi, Pretato, Martinelli, Perretta; Ladinetti, Guidi; Cerretti, Pietra, Ianesi; Italeng.

Stefano Lemmi