Pontedera: stagione soddisfacente ma record negativo di sconfitte casalinghe

Che il campionato appena concluso sia stato per il Pontedera ampiamente soddisfacente lo dicono i numeri generali: decimo posto finale in classifica e qualificazione ai play off. Che nei 12 campionati di Serie C unica fin qui disputati rappresentano l’ottavo miglior piazzamento e la sesta partecipazione agli spareggi, quindi in media una ogni due anni, ma terza consecutiva. Tuttavia, proprio intrufolandosi tra i dettagli, emerge un dato curioso. Ossia che mai in questi anni i granata avevano perso così tante volte al Mannucci in campionato. In questa stagione è accaduto 8 volte (in 19 gare), e al massimo in precedenza si era arrivati a 7 in due occasioni: l’anno scorso e nel 2021-22. Peggio, quest’anno, tra le 20 squadre del girone B, sono riuscite a fare due retrocesse come il Legnago, che in casa è stato battuto 13 volte (una anche dal Pontedera: 2-3 nella 1a giornata del torneo) e il Sestri Levante, 9 volte (e anche in questo caso una volta per colpa del Pontedera: 0-1 nella 3a giornata di ritorno, con l’ultima rete in maglia granata di Ianesi), come la Spal, salvatasi ai play out, e l’Ascoli, prima delle salve dirette. Come il Pontedera invece ha fatto il Milan Futuro, la terza squadra retrocessa in Serie D, mentre le altre 14 sono andate tutte meglio. A violare l’impianto cittadino in questo campionato ci sono riusciti la Ternana (2-1 alla 2a giornata), l’Arezzo (1-0 alla 5a giornata), il Campobasso (2-1 alla 7a giornata), tutte sconfitte dell’era-Agostini, poi la Torres (3-2 alla 9a giornata) e la Pianese (2-1 alla 15a giornata) nel girone di andata, quindi la Vis Pesaro (1-0 alla 23a giornata), il Carpi (2-0 alla 27a giornata) e il Pescara (3-0 alla 31a giornata) nel girone di ritorno. Se avesse perso un’altra partita il Pontedera avrebbe uguagliato il poco ambito record di k.o. casalinghi di tutta la sua storia.

Peggio di quest’anno, infatti, la squadra granata ha fatto soltanto due volte, nei campionati 1999-00 e 2000-01 quelli conclusi con altrettante retrocessioni (e che ad oggi sono state anche le ultime...) che fecero rotolare il pallone pontederese dalla Serie C2 all’Eccellenza, dal calcio professionistico al punto più basso della storia. E giusto per completezza, sono state 15 invece le volte nelle quali il Pontedera ha concluso il campionato con l’imbattibilità casalinga, la prima nel 1922-23, l’ultima nel 2004-05, e in 8 casi è stata promozione.

Stefano Lemmi