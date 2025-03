Pontedera, tre punti che sanno di salvezza. Grande prestazione nel derby con la Pianese

PIANESE 0 PONTEDERA 3

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Ercolani, Pacciardi (20’ st Indragoli), Masetti (33’ st Spinosa); Da Pozzo, Proietto (39’ st Chesti), Mastropietro (20’ st Colombo), Nardi (1’ st Falleni); Simeoni, Bacchin; Mignani. A disp: Filippis, Reali, Pietrosanti, Marchesi. All. Formisano.

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Pretato (36’ st Espeche), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali (22’ st Sala), Scaccabarozzi, Lipari (26’ st Gaddini); Corona (36’ st Van Ransbeeck). A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Martinelli, Italeng, Sarpa. All. Menichini.

Arbitro: Toro di Catania.

Marcatori: 17’ pt Guidi; 16’ st Corona, 36’ st Corona.

Note: spettatori 590; ammoniti Ladinetti, Vitali, Corona, Mastropietro, Pretato, Da Pozzo, Simeone; angoli 2-4.

Se, come più volte detto, la salvezza è a 41 punti, allora da ieri sera il Pontedera è salvo. Le partite in programma oggi e domani potranno rendere la situazione più favorevole. Questo vuol dire il secco 3-0 col quale i granata sono tornati dalla trasferta sul terreno della Pianese L’indisponibilità di Martinelli (problemi alla schiena e in panchina solo per far gruppo) e il rientro di Vitali per guai muscolari dopo tre turni, hanno indotto Menichini a dare fiducia a Pretato in difesa e preferire Lipari a Sala come ala sinistra. Nel freddo di Piancastagnaio i granata, seguiti in questa trasferta logisticamente impegnativa, per il tipo di percorso, da almeno una ventina di tifosi della gradinata nord Diego Savelli, si sono però scaldati subito creando difficoltà ai padroni di casa. Corona dopo soli 4’ ha scorto Boer fuori dai pali ed ha provato a sorprenderlo con un lungo pallonetto (alto), quindi al 12’ nella stessa azione Scaccabarozzi a tu per tu col portiere avversario in uscita gli ha calciato addosso e sulla ribattuta Corona di testa ha colpito male. Poi è arrivato il gol: Guidi ha controllato una palla vagante poco fuori dalla propria area di rigore, ha superato due attaccanti della Pianese e ha attaccato il campo in profondità indisturbato fino al limite dell’area senese, qui ha lasciato partire il destro dell’1-0 e del suo primo centro personale. Fino al duplice fischio il derby non ha smesso di essere divertente e regalare emozioni su ambedue i fronti. E se una volta il Pontedera ha dovuto ringraziare "San palo", quello, davvero clamoroso, colpito dal sinistro di Mignani (27’), in due occasioni si è divorato il raddoppio ancora con Scaccabarozzi (33’) e poi Lipari (35’) che da pochi passi hanno calciato la palla su Boer. Più soft l’avvio di ripresa, almeno in quanto ad occasioni, ma alla prima palla utile Corona ha regalato il 2-0 toccando in porta una punizione dalla propria metà campo di Pretato. Tantalocchi è dovuto intervenire sul sinistro centrale di Colombo (25’), unico accenno di reazione della Pianese prima che Corona chiudesse i conti.

Stefano Lemmi