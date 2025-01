PONTEDERA. "Un’impresa straordinaria» e lo sponsor granata

PONTEDERAHa riscosso un grande successo di partecipazione la presentazione del libro "Un’impresa straordinaria", scritto da Davide Zaccaria, fondatore e titolare di Cridav Italia, azienda leader nell’efficientamento energetico, nonché partner e main sponsor dell’Us Città di Pontedera, presente all’evento con il presidente Simone Millozzi e il direttore organizzativo Andrea Bargagna. Il libro tratta in maniera approfondita e competente tempi quali l’energia e l’ecologia, che sono alla base delle dinamiche mondiali, e vuol essere, come ha spiegato l’autore, che racconta anche il suo vincente percorso professionale, "un utile strumento per le aziende, una guida per le famiglie, per entrare nel mondo complesso delle energie rinnovabili". Il volume, insomma, rappresenta una guida dettagliata per scoprire nuove energie, trasformando concetti complessi in soluzioni accessibili e rapidamente applicabili. E chiunque nella giornata odierna invierà una mail all’indirizzo [email protected] riceverà sul proprio dispositivo un link per la richiesta gratuita dell’ ebook di "Un’impresa straordinaria".