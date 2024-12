Pontremolese Pronto riscatto con brivido. Punto d’oro della San Marco a San Giuliano

Pontremolese

3

Monsummano

1

PONTREMOLESE LUNIGIANA: Cacchioli 7, Franzoni 7, Miceli sv (24’ Aliboni 6,5), Cucurnia 7 (82’ Scaldarella sv.), Filippi 7, Vannucci 7,5, Gazzoli 7, Grasselli 7, Ceciarini 4,5, Baudi 7 (86’ Tebogo sv.), Mancini 7 (71’ D’Antongiovanni 7). All. Verdi.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Robusto, Saquella (51’ Marseglia), Dal Poggetto (88’ Moncini), Citti R., Vitiello, Natali (59’ Silvano), Gemignani, Guarisa, Maiorana (88’ Lanzili), Ferrara. All. Scintu.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Marcatori: 6’ Cucurnia (P), 22’ Mancini (P), 68’ Maiorana (M), 79’ Vannucci (P).

Note: espulsi Ceciarini (P) e Marseglia (M). Ammoniti Filippi, Grasselli, Natali e Guarisa.

PONTREMOLI – Vince la Pontremolese al termine di un match dai due volti. Partenza a razzo della squadra di Verdi che nel primo tempo sembra aver artigliato il match andando al riposo sul doppio vantaggio grazie alle marcature di Cucurnia (6’) e Mancini (22’). Ma non è così. Il Monsummano, squadra tosta e imprevedibile, sempre pronta a proporsi agilmente nel gioco, nella ripresa riapre la partita con un gol realizzato dalla lunga distanza di Maiorana (68’). La Pontremolese, che è in 10 per l’espulsione di Ceciarini (doppia ammonizione), trema mentre sulle ali dell’entusiasmo, al 72’, il Monsummano va vicinissimo al raddoppio con una bordata dal limite di Vitiello che colpisce la traversa. Passato lo spavento, con le squadre tornate in parità numerica per l’espulsione di Marseglia (doppio giallo), i lunigianesi ritrovavano le forze per pressare e sugli sviluppi di angolo, al 79’, Vannucci non ha avuto difficoltà a insaccare il 3-1 finale.