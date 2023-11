Pontremolese sprecona. Va avanti di due reti e poi si fa riacciuffare

Pontremolese

2

Maliseti

2

PONTREMOLESE 4-3-1-2: Cacchioli; Vignozzi 55, Filippi 65, Seghi 6, Miceli 65; Gabrielli 7, Grasselli 55, Bresciani 6 (73’ Bellotti sv., 78’ Iaropoli sv.); D’Angelo Riccardo 55 (62’ D’Antongiovanni 6); Petracci 8, Simonelli 7 (91’ Branca sv.). All. Bracaloni.

MALISETI SEANO 4-4-2: Mardale 7; Kouadio 6 (84’ Aiazzi 6), Menichetti 55 (56’ Robi 65), Peschi 65, Badiani 65; Breschi (81’ Campani sv.), Paoli 6, Picchianti 75, Shiqeri 6 (61’ Del Bianco 6); Liana 55 (61’ Tumminaro 8), Cavallieri 7. All. Carovani.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Marcatori: 21’ rig. e 26’ Petracci, 76’ e 89’ Tumminaro.

PONTREMOLI – Finisce 2-2 al Lunezia con la Pontremolese che si fa rimontare dal Maliseti il doppio vantaggio. Un pareggio frutto anche delle correzioni fatte in corsa dal tecnico Carovani dopo essere andato sotto di due retiall’intervallo per lo strapotere della Pontremolese. La squadra azzurra ha dominato i pratesi, accerchiati e schiantati con la forza del gioco e dei muscoli. Fra le due squadre la differenza nel primo tempo è apparsa netta sia nella qualità della manovra che anche sul piano fisico. In avvio di ripresa però il Maliseti si presentava deciso e determinato su ogni pallone, con distanze corte e uso intelligente delle fasce. I cambi hanno dato i loro frutti. Il neo entrato Tumminaro ha segnato i due gol e mancato il colpo del ko. Sarebbe stata una beffa.

La cronaca. Al 21’ da una palla recuperata da Gabrielli nasceva il rigore concesso senza esitazioni dal fischietto pisano per atterramento in area ai danni di Simonelli. Raddoppio al 26’ realizzato da Petracci con un gesto atletico difficile da vedersi su questi palcoscenici. Poi D’Angelo al 53’ sfiora il 3-0 da lì sale il Maliseti mentre la Pontremolese scompare. Al 72’ Cacchioli sventa su sberla di Robi. Al 76’ cross del nuovo entrato Aiazzi dalla sinistra per l’incornata di Tumminaro ed è il 2-1. All’89’ altro cross dalla sinistra di Cavallieri per Tumminaro che brucia sul tempo la frastornata difesa lunigianese e impallina per la seconda volta Cacchioli. Quindi al 90’ ancora Tumminaro calcia fuori a porta vuota.

Enrico Baldini