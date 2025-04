Pontremolese: un sogno playoff che profuma di successo

L’onda lunga della felicità parte da Monsummano e arriva domenica pomeriggio alle 17,23 fino a Pontremoli. Il lungo sogno inseguito per assicurarsi, entrando dalla porta principale dell’area playoff, ha assunto il profumo più intenso per la Pontremolese che nel corso della regular season ha fatto esaurire gli aggettivi. Una sorta di capolavoro quello messo insieme dalla squadra di Matteo Verdi, che oltre ad aver messo a segno una lunga serie di risultati utili consecutivi (15), ha chiuso il lungo corso della regular season con 20 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte, “cannibalizzando“ il campionato di Promozione virtualmente vinto con 65 punti, ma concluso al secondo posto per il ‘pedaggio’ dei dieci punti di penalizzazione.

L’Azzurra sul campo ha fiaccato le resistenze degli squadroni Real Cerretese promossa in Eccellenza, Pietrasanta sconfitta sia all’andata che al ritorno, San Giuliano, dati numerici come solo le squadre piene di contenuti sanno fare. Archiviata la stagione regolare che ha consegnato alla squadra diretta da Pier Giorgio Aprili, il caldo, anzi il bollente, la seconda fase dei playoff che vedrà la sua “creatura“ incrociare i guantoni della sfida sul campo amico del Lunezia il 27 aprile contro la Larcianese, una partita, in tutta sincerità che non ha fatto piangere il clan azzurro, anzi, un avversario che un po’ tutti in lunigiana e d’intorni avevano auspicato. Infatti, si tratta di una squadra, che possiede senza dubbio dei buonissimi giocatori, forse fra i più potenti del girone A di Promozione.

Una conclusione quella della regular season che ha dimostrato la forza della squadra azzurra. Una forza, anche psicologica, che tutti hanno avuto modo di esprimere al meglio delle loro caratteristiche ma che dovranno conservare fino alla prima con la Larcianese.