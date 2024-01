Porta Romana ora rialzati. Serve una vittoria pesante

Si giocano alle 14,30 gli anticipi della 1ª di ritorno del girone B. Nel programma c’è anche Saline-Porta Romana (arbitro Latini di Empoli). Il girone riparte con una trasferta, la seconda di fila, delicata per gli arancioneri del presidente Lapo Cirri che arrivano da tre sconfitte consecutive. I fiorentini, ultimi in classifica, devono invertire la rotta. "C’è bisogno di imboccare una strada diversa – precisa il presidente Cirri – per portarci lontano da questa situazione. E’ vero che siamo in fondo alla classifica, ma c’è tempo per recuperare. Non resta che rimboccarsi le maniche per ripartire da questa trasferta delicata".

Parole di fiducia quelle pronunciate dal numero uno della società. Alla squadra del tecnico Salvatore De Carlo serve più equilibrio tattico, maggiore determinazione e anche un pizzico di fortuna per cercare di capitalizzare questa trasferta di Ponteginori, di vitale importanza per il prosieguo. Scenderà in campo praticamente la stessa formazione che ha affrontato il Belvedere, con i rientri dell’attaccante Lalaj, un punto di riferimento importanto. Ballottaggio in porta tra Romano (nella foto), che rientra, e Niccolò Cecconi. Mentre sarà ancora assente Spinelli.

Infine, questi gli anticipi di oggi, sempre nel girone B: Atletico Piombino-Colli Marittimi (arbitro Bonamici di Grosseto) e Montelupo-San Miniato Asd (arbitro Bo di Livorno).

G. Puleri