Porte girevoli alla Civitanovese. Finora in 16 hanno lasciato il club

Civitanovese, è ufficiale la rescissione del contratto di Filippo Giandomenico. Si tratta del sedicesimo giocatore rossoblù liberato in questa stagione. Come anticipato su queste colonne, il centrocampista classe 2006 era corteggiato dal Tolentino e proprio quella cremisi sarà la maglia che vestirà nei prossimi giorni. Giandomenico, figlio dell’attuale allenatore della Sangiustese, ha avuto poco spazio nell’undici rivierasco, giocando da titolare solo i match interni contro Castelfidardo e Sambenedettese, per poi essere impiegato in qualche altro scampolo di partita. Il suo addio è stato reso ufficiale sui canali rossoblù, mentre nessun annuncio è stato ancora diramato dal Tolentino. Quanto ad Edoardo Tassi, che invece ha rescisso il giorno precedente, l’Atletico Mariner non sembra più sulle sue tracce. L’attaccante è invece conteso dagli abruzzesi dalla Virtus Cupello e dal Fabriano, con i primi apparentemente favoriti sui secondi. Entrambe le formazioni militano nei rispettivi campionati di Eccellenza. Sale quindi a 16 il conto dei giocatori che hanno vestito la casacca rossoblù in questa stagione e poi sono stati liberati dallo stesso club. In ordine cronologico, annoveriamo: Ercoli, Chimezie, Capodaglio, Rotondo, Riggioni, Zanni, Spagna, Rizzo, Arias, Doello, Abbenante, Pierfederici, Toccafondi, Esposito, quindi Tassi e Giandomenico. Almeno per il futuro prossimo non dovrebbero registrarsi ulteriori uscite, semmai qualche entrata. In attesa di capire se i giovani argentini in prova, Jeremias Delpiccolo e Gabriel Cotrone, saranno tesserati, la società del patron Profili prossimamente ingaggerà un altro esterno offensivo. Chiudere il calciomercato per poter permettere allo staff tecnico di lavorare con maggiori certezze e tranquillità è un atto necessario.

Ieri si è optato per la seduta doppia, mentre oggi pomeriggio si terrà una partitella. Si stanno allenando ancora in maniera differenziata Foglia e Buonavoglia, elementi importanti nell’undici rivierasco. Buonavoglia non sarà a disposizione nemmeno domenica contro l’Avezzano e a questo punto è a rischio anche la trasferta di Fossombrone. Anche Foglia dovrebbe essere escluso dal match contro i biancoverdi. Per il resto, tutti abili e arruolati, almeno per il momento. L’Avezzano, prossimo avversario della Civitanovese, è reduce da tre risultati utili consecutivi. Al Polisportivo fischio d’inizio alle 14.30.

Francesco Rossetti