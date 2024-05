Portuali, il sogno deve continuare: "Vediamo il traguardo, sarà dura"

di Giacomo Giampieri

"Ne ho vissute tante, sì. Ma questa, a livello di categoria più alta, è sicuramente una delle emozioni più sentite". Passionale, diretto, commosso. Senza nascondersi mai, sempre pronto a metterci la faccia. Andrea Belli, direttore sportivo dei Portuali Dorica, è raggiante di gioia dopo la finale playoff del girone A di Promozione contro il Sant’Orso. L’epica vittoria dei Dockers al Del Conero, da 0-2 a 3-2 ai supplementari, è valsa lo spareggio per l’Eccellenza: "È stata la vittoria del gruppo perché è sofferta – riconosce il diesse degli anconetani, dopo il successo di sabato –. Sullo 0-2 per il Sant’Orso, tutto meritato, la partita sembrava chiusa. Poi, dopo il nostro gol con De Marco a fine del primo tempo, la squadra si è compattata ed è riuscita a segnare altri due gol con il cuore. Due gol che sono venuti dalla panchina, con giocatori che quando sono entrati hanno dato il 200 per cento assieme a tutti gli altri. Vedere la squadra abbracciata in mezzo al campo è stato il degno coronamento di una stagione importante dei Portuali".

Belli la ripercorre: "La società in estate ci aveva detto di ringiovanire la rosa, puntando molto sui ragazzi del nostro vivaio. E contro il Sant’Orso, così com’era stato contro la Biagio Nazzaro sette giorni prima, abbiamo giocato con tre Under titolari. Ma in generale ne abbiamo visti tanti che si sono alternati in stagione. Per uno che entrava, ce n’era sempre un altro pronto a giocare in Promozione. Ovviamente grazie al traino del gruppo storico, di uno staff e di un mister che hanno fatto una stagione eccellente. Questo è un orgoglio. Non avevamo l’assillo di vincere per forza, ma ricordo che su 30 partite, 18 le abbiamo fatte in testa al campionato, 11 al secondo posto dietro al Fabriano Cerreto che ha meritato di vincere e solo l’ultima abbiamo chiuso al terzo". Resta un ultimo scoglio da superare: l’Atletico Centobuchi, una corazzata che ha battuto 2-0 la Vigor Castelfidardo ed è stata costruita per ambire ad altri obiettivi: "Ci manca ancora una partita – la chiusura di Belli –. Siamo sotto allo striscione dell’ultimo chilometro e vediamo il traguardo. Sappiamo che sarà durissima. Ma con la tranquillità che ci ha sempre contraddistinto, affronteremo anche quest’ultima partita". Con buone probabilità, oggi verranno ufficializzati giorno, orario e sede dello spareggio per l’Eccellenza. L’ipotesi è di giocare sabato in uno stadio tra Civitanova, Monte San Giusto e Porto Sant’Elpidio.