Portuense, decide tutto Melandri

PORTUENSE: Catozzo, Masu (18’st Borsetti), Gaiani, Masiero, Alberi, Fantoni (26’st Sassoli), Luciani (26’st Sovrani), Formigoni, Melandri, Braghiroli, Baglietti (26’ st Piazzi). A disp. Lofiego, Renzi, Cocchi, Di Masi, Sivieri. All. Mariani.

TREBBO: Locchi, Dovesi, Corroppoli Davide, Grande, Corroppoli Simone, Bertolone, Saleh (38’st Rana), Negrini (14’st Mineo), Di Salvo, Venzi (32’st Zanzani), Marchi (14’st Ganzaroli). A disp. Vespucci, Coletti, Carlotti, Marata. All. Valtorta.

Arbitro: Visentini di Finale Emilia.

Marcatore: 35’pt Melandri.

Note: ammoniti Masu, Formigoni, Braghiroli, Corroppoli Davide e Ganzaroli.

Buona la prima per la Portuense, che vince con determinazione e personalità. Un risultato che alla fine sta anche stretto alla formazione di casa, che ha sprecato alcune facili, specie nel secondo tempo. Rispetto al derby di Coppa contro il Consandolo, quando la Portuense nel secondo tempo si era sciolta come neve al sole, c’è stato un netto miglioramento atletico e anche di gioco. Mariani ha dovuto fare di necessità virtù, dovendo rinunciare a Taroni, Cavallari, Sow e Sovrani, utilizzato solo nella fase finale del secondo tempo. Al 7’ brivido nella retroguardia bolognese, su cross dalla trequarti di Braghiroli il portiere liscia l’uscita, sulla linea di porta salva Bertolone. Al 19’ sponda di Braghiroli per l’accorrente Fantoni, il tiro è potente, alto di poco sopra l’incrocio dei pali.

Al 35’ la Portuense capitalizza la superiorità dimostrata in campo: una magia di Melandri che sorprende Locchi con un beffardo pallonetto da una ventina di metri. Nel secondo tempo la Portuense amministra il vantaggio, senza mai rischiare nulla e cerca di approfittare degli spazi che si aprono nella retroguardia bolognese. All’8’ percussione centrale di Luciani, taglia la metà campo ospite e tiro dalla media distanza che finisce non lontano dal palo. Al 20’ errore in uscita del Trebbo, Formigoni intercetta e lancia Baglietti, galoppata in solitudine fino all’area ospite, davanti al portiere in uscita disperata non centra il bersaglio. Al 39’ Borsetti conquista il fondo, cross sul primo palo sul quale Melandri arriva in leggero ritardo all’appuntamento con il golo. Al 41’ su calcio d’angolo Formigoni arpiona in area, si gira e tenta il diagonale, alto di poco sopra la traversa. Franco Vanini