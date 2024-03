Portuense di rigore. Melandri non sbaglia. Rossoneri ancora quarti

portuense

1

msp calcio

0

PORTUENSE: Simoni, Sorghini (20’st Melandri), Ferrari, Masiero, Marconi, Bolognesi (25’st Grazia), Orlandi, Di Domenico, Allegrucci (36’st Sovrani), Pierfederici, Sarto. All. Mariani.

MPS CALCIO: Peqini, Zannoni, Dal Monte, Tommasini, Mazzetti, Galli, Tartarelli (41’st Casella), Laguzzi, Bartolini, Gogliormella, Licciardo. All. Brunetti.

Arbitro: Marina Utili da Forlì.

Note: espulso al 37’st Pierfederici per doppia ammonizione. Ammoniti Laguzzi e Mazzetti.

Marcatore: 30’st (rig.) Melandri.

Vittoria di rigore per la Portuense, che supera la resistenza tenace del Monte San Pietro con il ventunesimo gol stagionale di Melandri, entrato da pochi minuti. Infermeria gremita per i rossoneri, con Formigoni in panchina solo per onor di firma e l’infortunio in fase di riscaldamento di Sorrentino, oltre a Melandri e Grazia a mezzo servizio, ma con l’esordio dall’inizio del portiere Simoni, figlio d’arte. La Portuense ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, con poche opportunità costruite nel primo tempo. Il primo squillo al 34’ con Sorghini, un diagonale che meritava miglior fortuna. Al 45’ Allegrucci esce dal blocco avversario, da posizione defilata tenta il tiro a giro, fuori bersaglio non di molto. Nel secondo tempo la Portuense alza il ritmo e il baricentro. Al 5’ Allegrucci supera in velocità alcuni avversari, si presenta davanti al portiere, che è bravo a chiudere lo specchio della porta e a respingere, sulla ribattuta non ne approfitta Pierfederici. Al 19’ Marconi si divora la più facile dell’occasioni, una palla solo da spingere in rete all’altezza dell’area piccola. Sull’azione seguente Sorghini scivola, Bartolini ne approfitta e si invola indisturbato in contropiede, in tribuna trattengono il fiato, davanti al portiere stringe troppo l’angolo e tutto sfuma. Al 30’ penalty per fallo di mano su tiro di Allegrucci. Sul dischetto va Melandri e non sbaglia, pallone da una parte e portiere dall’altra.

Franco Vanini