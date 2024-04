Portuense, la testa agli spareggi promozione

Giornata importante per le ferraresi del Delta che nutrivano ambizioni di play off: il Mesola e la Comacchiese sono state sconfitte nel derby rispettivamente dalla Portuense e dal Casumaro e hanno così visto sfumare l’opportunità per tentare la scalata all’Eccellenza. Di particolare rilevanza la vittoria della Portuense, che scontava numerose assenze, contro un avversario che si presentava forte di un ruolino di marcia importante. Se il campionato finisse oggi la Portuense giocherebbe il turno di play off a Solarolo, obbligata a vincere nei 120’ a disposizione. "Attenzione a dare i play off come un obiettivo scontato – ammonisce Paolo Mariani, allenatore della Portuense – se topperemo le prossime due partite saremo fuori. C’è però una crescita costante: nelle ultime 15 partite abbiamo totalizzato 35 punti, 10 vittorie e 5 pareggi. Dovremo continuare con la stessa mentalità: domenica saremo a Borgo Tossignano contro la Valsanterno, la seconda della classe: più che a riscattare l’immeritata sconfitta dell’andata, dovremo fare punti per restare nel vagone di testa".

Torniamo al derby con il Mesola. "La vittoria ci sta: due gol nel primo tempo, legittimato nel secondo, nel quale avremmo potuto anche arrotondare il vantaggio. Ottima gara anche sul piano tattico, al Mesola abbiamo concesso solo delle giocate forzate". Pierfederici ha fatto la differenza. "Dall’infortunio di Melandri si è caricato il peso dell’attacco sulle spalle. Con la doppietta di domenica è arrivato in doppia cifra e può finire alla grande". Nessun rimpianto in casa mesolana. "La Portuense ha vinto con merito – ammette il presidente Massimo Modena – ha realizzato due gol di ottima fattura, merito di un Pierfederici devastante, contro di noi era incontenibile. Rispetto ad altre prestazioni, non siamo stati mai pericolosi".

Dopo due partecipazioni consecutive, quest’anno non entrerete nei play off. "Purtroppo siamo fuori, vorrà dire che giocheremo le due restanti partite per onorare il campionato. Sono due partite di cartello: domenica in casa con la capolista Osteria Grande e poi la trasferta a Solarolo". Sfuma a Casumaro la residua speranza di play off per la Comacchiese. "Il calcio è questo – sostiene Mauro Bresciani, allenatore lagunare – Era una partita da 0-0, bloccata tatticamente, condizionata dall’importanza della posta in palio. In contropiede siamo stati castigati da un errore difensivo". Completa il quadro la sconfitta interna del Consandolo, che si è arreso al Felsina, ma gli argentani sono già salvi.

