Portuense-Mesola, prove di fuga al comando

Derby dalle opposte motivazioni a Portomaggiore (ore 20.30): mantenere il primato per il Mesola e raccogliere punti salvezza per la Portuense. Direttore Edoardo Biondi, trasferta al "Bellini" da favoriti? "Stiamo vivendo un buon momento, mentre la Portuense attraversa una fase difficile, però i derby non sempre rispecchiano i pronostici". Poi il dirigente castellano mette in guardia sulle potenziali insidie: "L’anno scorso in questo periodo eravamo in testa, con gli stessi punti, e proprio la Portuense, a Mesola, nonostante la doppia inferiorità numerica, vinse e interruppe la nostra cavalcata in solitaria. Serve la massima attenzione".

Paolo Mariani sabato scorso in riva al Po ha visto il successo della capolista ai danni della Centese. "E’ una squadra compatta e bene organizzata, esprime un 3-5-2 concreto e sfrutta la velocità e profondità di Davo e Allegrucci: quest’anno vedrete che arriverà fino in fondo. Per quanto ci riguarda, comincia un trittico di ferro, dopo il Mesola avremo in successione Lagaro e Valsanterno; dobbiamo muovere la classifica in attesa di tempi migliori".

La formazione sarà la stessa che ha perso 3-0 a Porotto con la X Martiri, che cerca conferme sul sintetico del "Biavati" di Bologna contro lo Junior Corticella, mentre la Centese può rifarsi (a San Matteo della Decima) a spese del Castenaso. Derby a Santa Maria Codifiume tra il Consandolo e la Comacchiese. "E’ una partita molto difficile – dice il presidente Luigi Maggi – tra l’altro saremo senza Liri, l’equilibratore del centrocampo".

Chiudiamo con il derby salvezza al "Merighi" di Casumaro, che ospita il Masi Torello Voghiera ancora a secco di punti: la prima partita di Sergio Rambaldi contro la sua ex squadra. Franco Vanini