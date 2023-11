Portuense passa in rimonta. La decide ancora Melandri

Placci Bubano Mordano

1

Portuense

2

A. PLACCI BUBANO MORDANO: Ciampone, Gentilini, Tosi, Mouharrar, Greco (6’ pt Hassan, 27’ st Tedesco), Albonetti (25’ st Gramantieri), Fagnocchi, Gurioli (39’ st Ferri), Tumolo, Sylla, Gasparri (39’ st Busillo). All.: Martini.

PORTUENSE: Piovaccari, Fomete (1’ st Scaglione), Sorrentino, Masiero, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico, Melandri, Laghi, Sarto (32’ st Sivieri), Broccoli. All.: Mariani.

Arbitro: Tassi di Finale Emilia.

Reti: 33’ pt Tumolo (A), 3’ st Pierfederici (P), 11’ st Melandri (P).

Note: ammoniti: Gurioli (A), Tumolo (A), Ferri (A), Sorrentino (P), Di Domenico (P), Melandri (P).

Importante vittoria in trasferta per la Portuense Etrusca, sul campo del Placci Bubano. Match che rimane bloccato nei primi minuti, con nessuna delle due squadre che riesce a imporre il proprio gioco sull’altra. Si sblocca la partita al minuto 33, con una bella azione corale dei padroni di casa del Placci, terminata in rete dal centravanti Tumolo, che insacca alle spalle di Piovaccari . Sul finale di primo tempo si fanno vedere in zona offensiva gli ospiti, con Melandri che riesce a liberarsi bene al tiro, ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Per la prima frazione è tutto. Nella ripresa partono forte gli ospiti della Portuense, e riportano il match in parità al minuto 3, con il subentrato Pierfederici che lascia subito il segno sul match e insacca di precisione la rete dell’1-1. Non si ferma la Portuense, che completa la rimonta al minuto 11, con Melandri che si inserisce con i tempi giusti e infila la rete del 2-1 per gli ospiti. Nel finale gestisce bene il vantaggio la Portuense, che al triplice fischio si porta a casa la vittoria. Saranno quindi 3 punti per gli ospiti, che salgono a quota 19 in classifica e agganciano il Felsina, mentre gli ospiti del Placci Bubano rimangono a quota 8 in coppia con il Trebbo.