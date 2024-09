Portuense rimaneggiata, Consandolo domina

consandolo

3

portuense

1

CONSANDOLO: Guidi, Frighi (20’st Hassan), Ambrosecchia (1’st Nicolasi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Colombani (41st Farsi), Colino, Berto (20’st Chahbouni). A disp. Lesi, Mazzoni, Trotta, Kalogeropoulos. All. Dirani.

PORTUENSE: Catozzo, Gaiani, Cavalieri (23’st Luciani), Sovrani, Alberi, Taroni (18’st Sassoli), Masu, Formigoni, Melandri (35’st Cobianchi), Braghiroli, Fantoni (18’st Baglietti). A disp. Lofiego, Bariani, Piazzi, Schincaglia, Sivieri. All. Mariani.

Arbitro: Fornabaio.

Marcatori: 44’ pt Sovrani, 15’ st Giberti, 22’st Liri, 32’st Colombani

Vince in rimonta il Consandolo e accompagna alla porta della coppa la Portuense, che è rimasta in partita solo nel primo tempo. I rossoneri sono scesi in campo ampiamente rimaneggiati, alle difficoltà di amalgama dopo la rivoluzione del mercato, soprattutto a centrocampo e in difesa, si sono aggiunte quelle di organico, tanto che nella ripresa era in campo quasi la squadra juniores.

La superiorità dei padroni di casa si palesa già nel primo tempo, con la Portuense chiusa in difesa e che prova ad agire solo di rimessa. Come al 7’, con uno scambio in velocità tra Melandri e Fantoni, sul tiro di quest’ultimo Guidi para in tuffo. Si ripete al 17, sempre su Fantoni, con il pallone insidioso che aveva prima preso terra. I rosssoblù giocano meglio, ma è la Portuense a passare in vantaggio nel finale: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sovrani salta più in alto di tutti e trova l’angolo lontano. Nel secondo tempo sale in cattedra il Consandolo, alza il ritmo e mette alle corde la Portuense.

La difesa rossonera trema al 12’: l’ex Nicolasi se ne va in slalom, scarico per l’accorrente Colino, Catozzo in uscita ci mette una pezza. Il gol è nell’aria e arriva a stretto giro con Giberti, che finalizza una bella azione di Rimondi sulla fascia, tiro che prende in contropiede il portiere. Catozzo salva subito dopo su tiro ravvicinato di Colino, poi pasticcia al 22’ su tiro di punizione da posizione defilata di Liri (nella foto), nel classico gol dell’ex.

La Portuense esce dal guscio al 27’, una percussione di Formigoni, che mette in mezzo per Melandri, la sua deviazione da buona posizione non è precisa.

Al 32’ il Consandolo fa tris ed è il secondo gol dell’ex. Porta la firma di Colombani: la sua prima conclusione è rimpallata, Colombani raccoglie e fulmina Catozzo al secondo tentativo, con tiro deviato da un difensore. Di qui in avanti è un’agonia per la Portuense, che aspetta solo il triplice fischio dell’arbitro.

Franco Vanini