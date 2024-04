Portuense, una chance per il terzo posto

In Promozione le uniche ferraresi che hanno obiettivi da raggiungere, sebbene agli antipodi, sono la Portuense e il Casumaro. I rossoneri a Migliarino (ore 15.30) se la vedranno con il Felsina, neo promossa brillante, occupa la posizione di centro classifica e non è in vena di regali. Ne sa qualcosa il Solarolo, sconfitto domenica scorsa, risultato che ha consentito alla Portuense di agguantare i romagnoli al terzo posto, ma conservano il vantaggio dei risultati positivi negli scontri diretti. "Siamo già sicuri dei play off – afferma il patron rossonero Antonio Cavallari – in caso di vittoria sul Felsina e di un pareggio o una sconfitta del Solarolo ad opera del Mesola, potremmo scavalcare in classifica i rivali. Sarebbe un bel vantaggio: giocheremmo in casa con due risultati a disposizione su tre".

Torniamo al Felsina, una squadra tutt’altro che malleabile. "Pur essendo una neo promossa, ha avuto un ottimo impatto con la categoria. All’andata perdemmo 3-1, ma eravamo stati penalizzati dall’inferiorità numerica. Il ritorno sarà ben altra partita: dall’avvento di Mariani la Portuense è la squadra che nel ritorno ha avuto il miglior rendimento. In settimana ho avvertito un bel clima, c’è fiducia, anche se saremo a ranghi ridotti". Mariani dovrà infatti rinunciare a Ferrari, Di Domenico e Bolognesi, ma recupera Melandri, capocannoniere del campionato.

La Portuense farà il tifo per il Mesola, che farà visita al Solarolo, che aveva strapazzato all’andata. "Contro di loro giocammo la miglior partita dell’anno – ricorda il presidente castellano Massimo Modena – un 3-0 più che meritato. Andremo a Solarolo per giocarcela, con il vantaggio di avere la testa libera, sperando di finire alla grande". Mesola però sarà a ranghi ridotti, salteranno la trasferta Perini, Mangolini, Casette e Marandella, a forte rischio Pittaluga per un problema a un piede. Spera di evitare i play out il Casumaro. I rossoblù si giocano le carte salvezza contro lo Sparta Castelbolognese, 9 punti in più degli uomini di Nardiello, ormai demotivato non avendo più niente da chiedere al campionato. "Eviteremo i play out – spiega il direttore generale Fabio Montosi – se riusciremo a vincere e al contempo Fontanelice e Corticella non faranno risultato pieno. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, ma soprattutto salvarci senza la lotteria dei playout". La Comacchiese chiuderà il campionato sul sintetico di Bologna contro il Corticella, infine ultimo sforzo del Consandolo, che chiuderà la splendida avventura in Promozione ospitando la Valsanterno, vice regina del girone.

Franco Vanini