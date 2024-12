Portuense vince il derby contro Consandolo grazie al gol di Masiero

PORTUENSE1CONSANDOLO0

PORTUENSE: Cattozzo, Sassoli (17’st Fantoni), Mariani Batista (25’st Sovrani), Masiero, Alberi, Rossi, Mirontsev (41’st Gaiani), Formigoni, Renzi, Braghiroli (32’st Masu), Baglietti. A disp: Mertens, Cocchi, Di Domenico. All. Mariani.

CONSANDOLO: Lesi, Bozzato (9’st Frighi), Nicolasi, Brandolini, Liri (25’st Bianconi), Trentini, Rimondi, Giberti, Colino (32’st Hassan), Soltana (19’st Gentili), Colombani. A disp: Guidi, Chahbuni, Nicoletti, Trotta, Kalogeropoulos. All. Dirani.

Arbitro: Andrea Lancieri di Imola.

Marcatore: 14’st Masiero.

Note: ammoniti Colino, Soltana, Mariani Batista, Braghiroli, Fantoni e l’allenatore della Portuense, Paolo Mariani.

Derby dai toni agonistici accessi ma povero di contenuti tecnici. Ha vinto di misura la Portuense, un gol su calcio piazzato, peraltro assai bello, di Masiero. Rispetto a domenica scorsa il Consandolo ha riproposto la stessa formazione che aveva vinto sullo Junior Corticella, mentre la Portuense ha inserito Renzi e Formigoni, che avevano scontato la squalifica. Mariani si è inventato la formazione, specialmente in attacco, viste le numerose assenze, con il solo Baglietti punta di ruolo, affiancato da una serie di mezze punte, da Mirontsev a Braghiroli e Renzi; nel Consandolo c’era il tridente Colino-Colombani-Soltana, che ha costruito poco in zona gol.

La prima opportunità è di marca ospite, un’iniziativa di Colino, che serve un pallone invitante per Colombani, torsione di testa dell’ex rossonero che sorvola la traversa. Al 25’ Liri, altro ex, dalla distanza lascia partire un bel tiro dalla distanza che impegna Cattozzo in tuffo. Nel secondo tempo è la Portuense a costruire le migliori occasioni, come al 3’ con Mirontsev, che raccoglie di testa un cross di Mariani, alto non di molto. Al 14’ la Portuense passa in vantaggio. Braghiroli se ne va in slalom finché è atterrato al limite dell’area. La punizione di Maiero è forte, rasoterra e angolata e si infila nell’angolino dove Lesi non riesce ad arrivare. Di qui in avanti la Portuense chiude ancor di più i varchi, una difesa molto ben presidiata, nella quale il Consandolo non riesce a fare breccia, nonostante gli ingressi di Gentili, Hassan e dell’ex Bianconi.

Franco Vanini