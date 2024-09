Portuense, vince la noia. Nella ripresa meglio il Faro

portuense

0

faro

0

PORTUENSE: Cattozzo, Masu, Mariani Batista, Masiero, Alberi, Taroni, Formigoni (12’st Gaiani), Renzi, Melandri, Braghiroli, Faccani (12’ st Staine). All. Mariani.

FARO: Pisi, Fabbri, Landi, Dozzi, Essoufyani, Lensi Daniele (29’st Dahbi), Bazzani (36’st Peri), Masinara, Lenzi Mattia, Satalino, Garni. All. Zanini.

Arbitro: Nicola Casadio di Ravenna.

Note: ammoniti Staine e Daniele Lenzi. PORTOMAGGIORE

Partita avara di bel gioco, nel primo tempo prevale la noia. Nella Portuense hanno debuttato i nuovi acquisti Mariani Batista e Staine, ancora ai box Fantoni, Borsetti e Luciani, mentre campionato finito per il portiere Lofiego, che si è fratturato il malleolo. Il primo squillo è di marca rossonera, direttamente su calcio d’angolo battuto dallo specialista Melandri sul primo palo, Fabbri di testa nel tentativo di pulire l’area centra la traversa. Al 31’ occasione per il Faro: in contropiede Garni si beve Masu, dal fondo retropassaggio per l’accorrente Lenzi, il tiro è angolato, Cattozzo si salva con l’aiuto del palo interno, il pallone poi danza sulla linea ma senza varcarla. Il secondo tempo è tutto di marca ospite, che fa valere la maggiore prestanza fisica. La prima azione è però della Portuense: al 12’ lancio di Gaiani per il nuovo entrato Staine, che impegna Pisi con un tiro violento sul primo palo. Al 17’ Garni dialoga con Lenzi, Catozzo in uscita ci mette una pezza e si ripete subito dopo anche su Satalino. Al 42’ l’ultima occasione della partita. Su punizione dal limite dell’area la difesa rossonera respinge corto, raccoglie Garni che al volo sfiora il palo.

Franco Vanini