Prato, arriva il Mezzolara. Ridolfi: "Un nuovo inizio"

Scontro diretto salvezza per il Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 i biancazzurri ospiteranno al Lungobisenzio il Mezzolara, dopo il pesante 4-0 incassato in casa della capolista Ravenna. Sarà il giorno dell’esordio, alla guida della prima squadra, di Maurizio Ridolfi, che avrà subito un solo ed unico obiettivo: quello di conquistare i tre punti per iniziare a risalire nella classifica, attualmente deficitaria, del girone D di serie D. Il Mezzolara, formazione di Budrio in provincia di Bologna, si trova al penultimo posto della classifica, a 10 lunghezze dal Prato e con soli 13 punti al proprio attivo, frutto di 3 vittorie (una proprio con il Prato nella partita di andata), 4 pareggi e ben 12 sconfitte. La squadra ha segnato pochissimo, 12 reti (solo il Certaldo con 8 gol ha fatto peggio), e ne ha subite 27. Numeri che parlano di una formazione in difficoltà, che ha a sua volta cambiato allenatore: via Michele Nesi, dentro il tecnico brasiliano Romulo Togni. Nelle ultime 5 partite di campionato il Mezzolara ha totalizzato 4 sconfitte e 1 pareggio. Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Togni ha perso in casa lo scontro diretto con il Certaldo per 2-0.

"I ragazzi si stanno allenando bene, li vedo carichi e credo davvero che se riusciranno a tirare fuori le qualità che hanno potremo fare una gran bella prestazione, contro un avversario che non ha niente da perdere e che arriverà al Lungobisenzio per cercare di fare risultato in ogni modo – commenta Maurizio Ridolfi, fresco allenatore della prima squadra del Prato -. Le partite sono tutte importanti, ma essendo quella di debutto per me assume un sapore personale del tutto particolare. Conteranno forza mentale, concentrazione, determinazione e la vittoria non dovrà essere altro che la conseguenza di quel che faremo vedere in campo. Invito i tifosi a venire a sostenerci dopo il recente cambiamento. Potrebbe essere un nuovo inizio".

Nel frattempo il Prato ha ceduto il portiere Balducci, che si è accasato al Sestri Levante. Oltre a lui non saranno della partita lo squalificato Monticone e gli infortunati Cela, Gori, Santarpia e Bigonzoni. Formazione probabilmente schierata col 3-5-2, con Diana, Angeli e Bonetti a comporre la linea davanti al portiere Ricco. Sulle corsie laterali Stickler e Limberti, con in mediana il rientrante Gemignani, Trovade e Sadek. In avanti D’Agostino e uno fra Sowe e Moreo. Il Mezzolara dovrebbe schierarsi a sua volta col 3-5-2, con Malagoli; Cavazza, Cestaro, Vecchio; Cavina, Pecchia, Corsi, Alessandrini; Dominici.

L. M.