Prato, caccia al nuovo ds. Ipotesi Berti o Del Grosso

Restyling, ma non rivoluzione. Appena terminato il campionato di serie D, le prime notizie sul calcio mercato del Prato che trapelano dal quartier generale biancazzurro fanno intendere che la direzione della dirigenza sia quella di cercare di non stravolgere l’attuale organico, ripartendo da quanto di buono la squadra ha fatto vedere nella seconda parte di stagione. Il presidente Stefano Commini ha annunciato l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e la conferma del coordinatore tecnico Claudio Sciannamè. Questi i primi tasselli, poi ci sarà da sciogliere il nodo allenatore, con Maurizio Ridolfi che ha ottime possibilità di rimanere al timone della prima squadra. Nella ristretta margherita di nomi che Commini pare stia sfogliando (l’annuncio ufficiale è previsto per la prossima settimana) pare ci siano due nomi in particolare che spiccano sugli altri: il primo rimanda a Gianluca Berti (foto a sinistra), una vecchia conoscenza del’ambiente laniero, attuale direttore generale del Signa in Eccellenza e protagonista, col suo lavoro, di un ottimo campionato chiuso in seconda posizione dietro al Siena. Il secondo nome sembra invece quello di Nicola Del Grosso (foto a destra), che sembra in uscita da Montevarchi. Entrambi non sembrano disdegnare il profilo di Ridolfi come allenatore, quindi il tecnico potrebbe assolutamente venire confermato. Di sicuro, guardando invece ai giocatori, Moreo e Oliverio hanno ancora un anno di contratto con il Prato.

Nelle mire dirigenziali c’è l’idea di provar a confermare quasi tutta l’ossatura dei calciatori che sono stati più impiegati durante la stagione. In difesa Angeli, Diana e Monticone, ma anche Laverone. A centrocampo capitan Cela, e anche Trovade e Gemignani. In avanti, oltre a Moreo, pare si stia lavorando anche per tenere il giovane Gori. Sul tema quote, va detto che Stickler, dopo la buona stagione, potrebbe rientrare negli interessi dell’Empoli per la squadra Primavera, mentre Bigonzoni stuzzica alcune squadre anche professionistiche. Anche Limberti, prodotto del Prato, dovrebbe rimanere ben saldo, così come si farà probabilmente un tentativo anche per il portiere Ricco. E poi la squadra andrà rinforzata con alcuni innesti.

Leonardo Montaleni