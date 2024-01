Prato cerca il bis col Russi

Primo appuntamento del girone di ritorno, oggi, per le squadre pratesi che partecipano ai campionati nazionali maschili di calcio a cinque.

In serie A2 il Prato Calcio a 5 inizia la seconda parte della stagione in trasferta, sul campo del Russi che all’andata liquidò con un rotondo 7-1, risultato che faceva ben sperare ma che invece risultò poi a lungo l’unica vittoria messa a segno dai biancazzurri. Che nelle ultime giornate si sono però rimessi in carreggiata e ora attendono questo confronto per incamerare punti preziosi per la messa in sicurezza della propria classifica contro un concorrente diretto. Al Pala Valli di Russi il match avrà inizio alle 17.

Queste le altre gare in programma nel girone B di A2: Real Fabrica-Kappabì Potenza Picena, Dozzese-Atlante Grosseto, Futsal Ternana-History Roma, Bologna 1909-Buldog Lucrezia. La classifica: Futsal Ternana 25 punti; Dozzese 22; OR Reggio Emilia 20; Bologna 1909 e Kappabì Potenza Picena 17; History Roma 11; Atlante Grosseto, Russi e Real Fabrica 10; Prato Calcio a 5 9; Buldog Lucrezia 6.

In serie B, prima di ritorno da giocare in campo esterno anche per l’Italgronda Futsal Prato, che affronta il Balca Poggese. Anche in questo caso all’andata i pratesi si imposero piuttosto nettamente (6-2) ed anche oggi quindi andranno a caccia del bottino pieno per continuare la caccia alla capolista Futsal Pontedera, da cui hanno accorciato ad un solo punto le distanze, dopo quanto successo nell’ultima giornata d’andata di sabato scorso. Al Palasport di Baricella la partita avrà inizio alle ore 18.

Questo il resto del calendario della prima di ritorno nel girone C di serie B: Boca Livorno-Sangiovannese, Vigor Fucecchio-Sant’Agata, Mattagnanese-Real Casalgrandese, Bagnolo-Arpi Nova, Levante-Futsal Pontedera. E questa è la classifica: Futsal Pontedera 26 punti; Italgronda Futsal Prato 25; Mattagnanese 20; Sangiovannese 18; Boca Livorno 17; Bagnolo e Real Casalgrandese 15; Arpi Nova Campi Bisenzio 13; Balca Poggese e Levante 11; Vigor Fucecchio 8; Sant’Agata 5.

Intanto sono stati resi noti la data e gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia di categoria: l’Italgronda Futsal Prato il 23 gennaio riceverà la visita della Mattagnanese.

Massimiliano Martini