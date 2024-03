Prato, emozione derby. Duello con la Pistoiese. In palio punti pesantissimi: "Serve la gara perfetta»

Il giorno del derby con la D maiuscola è arrivato. Oggi pomeriggio alle 14.30 il Prato andrà a far visita alla Pistoiese, nel match valido come 28esima giornata del girone D di serie D. Una partita che sfugge a qualsiasi pronostico e che non è mai stata e mai potrà essere come le altre, indipendentemente dalle rispettive situazioni di classifica. Stavolta, poi, a maggior ragione sarà una sfida affascinante, visto e considerato che le due squadre hanno un estremo bisogno di punti per evitare complicazioni in zona retrocessione.

I biancazzurri cercano continuità dopo il pari di Imola, mentre gli arancioni avranno voglia di riscattarsi dopo il ko in casa del fanalino di coda Certaldo. Fra le due contendenti ci sono soltanto 5 punti di distacco in classifica, ma i pistoiesi, fermi a quota 32, hanno più bisogno dei lanieri di fare risultato pieno per interrompere un momento no che dura da diverse settimane. Il Prato, dal canto suo, con un successo potrebbe forse quasi brindare anzitempo alla permanenza in serie D. Tutti elementi che fanno presagire un derby infuocato, dal punto di vista dei contenuti agonistici, anche perché nella gestione Commini il Prato ha sempre perso contro gli arancioni e non vince in campionato a Pistoia dalla stagione 2003-2004. Sarà il derby numero 73 delle storia tra le due compagini: il bilancio complessivo della sfida vede 23 vittorie del Prato, 30 pareggi e 19 vittorie degli arancioni. "Sarà una partita difficile. Stiamo attraversando un buon momento, ma troveremo una Pistoiese arrabbiata. I punti sono pesantissimi per entrambe – commenta Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato –. Vincerà chi avrà più motivazioni. Noi andremo a cercare punti importanti che ci potranno far stare più sereni nel prosieguo del campionato. Mi aspetto un avversario affamato, ma troveranno pane per i loro denti. Il derby è sempre una gara particolare, ma spero davvero che sia la volta buona per regalare una grande gioia ai tifosi. L’importante è pensare ad una partita per volta. Dopo il match con la pistoiese ci prepareremo a dovere per la sfida col San Giuliano City". Nelle fila laniere solo Cela e Preci ancora indisponibili. Oliverio e Cecchi si stanno allenando a parte e resteranno comunque a riposo. Per il resto tutti presenti e a disposizione.

Probabile che Ridolfi riparta con il solito 3-5-2. In porta Ricco. Difesa a tre composta da Diana, Angeli e Monticone. Sulle corsie laterali, quasi certamente, Stickler e Limberti, con Laverone disponibile eventualmente per passare alla difesa a 4. In mediana Sadek, Trovade e uno fra Gemignani e Gargiulo. In avanti la coppia ormai consolidata formata da Gori e Moreo, con Santarpia, D’Agostino e Bigonzoni pronti a subentrare. Nella pistoiese Biaggi squalificato e assenti anche i due infortunati Ielo e Fiaschi. Dovrebbe tornare disponibile, invece, il terzino Cordato dopo il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori a Certaldo. La Pistoiese ha deciso di annullare la "Giornata Orange" e gli abbonati avranno accesso alla gara con l’abbonamento. I gruppi del tifo organizzato pistoiese hanno ribadito di restare fuori dallo stadio come stanno facendo da gennaio in aperta contestazione con la società. I tifosi biancazzurri, visto lo sciopero dei treni, si sono organizzati con mezzi propri per non far mancare il loro supporto alla squadra (probabilmente saranno in circa 300 al "Melani" di Pistoia). Il derby Pistoiese-Prato sarà arbitrato da Dylan Marin di Portogruaro, coadiuvato dai due assistenti Federico Mezzalira di Varese e Mattia Bettani di Treviglio.

