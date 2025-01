Prato, in attacco arriva Francesco Iuliano

Prato, 31 gennaio 2025 - Altro arrivo in casa Prato. I biancazzurri hanno comunicato l'arrivo in prestito dalla Casertana dell'attaccante Francesco Iuliano. Originario di Cervinara, il classe 2004 nella scorsa stagione ha trascinato a suon di gol e prestazioni di spessore la squadra del suo paese, l'Audax Cervinara, ad una salvezza che ad un certo punto sembrava impossibile nel campionato di Eccellenza. Il suo ottimo rendimento non è di certo passato inosservato, tanto da farsi notare anche tra i professionisti. E infatti la scorsa estate è arrivata la chiamata della Casertana, società campana che milita nel campionato di Serie C. Nella prima parte dell'annata corrente, Iuliano ha collezionato 19 presenze fra campionato e coppa, segnando una rete.