Prato, la carica del nuovo arrivato Sadek: "È stata una vittoria di gruppo e di fame"

"Abbiamo portato a casa una vittoria di gruppo e di fame, di grinta e di cattiveria. Adesso però pensiamo gara dopo gara ad uscire dalle zone basse, giocando con questa determinazione contro ogni avversario". Ha le idee chiare il centrocampista Sadek, uno degli ultimi arrivati nel mercato di riparazione in casa Prato, già protagonista nel successo col Carpi con una perstazione tutta muscoli e pochi fronzoli.

"Ho scelto Prato perché è una piazza importante e noi nuovi siamo arrivati tutti con lo stesso obiettivo: dare una mano per risalire in classifica – insiste Sadek - . Abbiamo preparato bene la partita con il Carpi e abbiamo fatto tutto quel che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti. Non abbiamo fatto niente ancora. In questa categoria le partite si vincono con la grinta e la determinazione, più con la sciabola a volte che col fioretto. Avanti così".

Una vittoria, quella ottenuta al Lungobisenzio col Carpi, che per la verità non ha migliorato tantissimo la classifica dei biancazzurri. Ora il Prato, con 23 punti, almeno è fuori dalla zona play out, ma allo stesso livello del San Giuliano City, che invece finisse adesso la stagione li disputerebbe. Una vittoria comunque utile per distanziare il fanalino di coda Borgo San Donnino, rimasto a quota 10 dopo il ko con l’Aglianese (che invece è davanti ai lanieri con 24 punti), ma anche il Certaldo, penultimo a 11 punti dopo la sconfitta con la Sammaurese (24 punti) e il Mezzolara, terzultimo a quota 13 dopo aver perso il match contro l’Imolese (in risalita a quota 27).

Per fortuna dei biancazzurri anche il Progresso è rimasto fermo al palo (17 punti), battuto dal Forlì e la domenica non ha sorriso infine al Sant’Angelo, appena sotto i biancazzurri a quota 22 dopo il ko csalingo incassato al cospetto del Corticella. Sul fronte mercato da capire se ci saranno altri movimenti in casa Prato.

Può darsi che arrivi qualcosa a livello di quote, dopo le varie partenze che hanno lasciato l’organico un po’ esiguo a livello di numeri nei ruoli di movimento. Da capire poi se ci saranno ulteriori partenze verso i professionisti o di giocatori con cartellino di proprietà di società professionistiche. Qualche colpo in canna, insomma, questo Prato porebbe ancora averlo. Indipendentemente da questo servono i colpi in campo, per allontanarsi con decisione dalla zona play out.

L. M.