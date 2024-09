Prato, le nuove maglie parlano della città. Commini: "Ingaggiato anche il terzo portiere"

Adesso che le maglie da gioco sono state svelate, è davvero tutto pronto per il via del campionato del Prato, che domani esordirà nel girone D sfidando in trasferta il Ravenna, con calcio d’avvio fissato alle 15. La prima casacca, che rappresenta un pezzo unico, fatto su misura da Mizuno, è di colore azzurro militare: davanti emerge il fiordaliso e sul retro lo skyline del Castello dell’Imperatore, mentre sul colletto ecco la scritta "lanieri". Evidente la voglia di realizzare un prodotto estremamente identificativo.

La prima maglia verrà indossata dalla squadra di mister Maurizio Ridolfi (con pantaloncini e calzettoni bianchi) subito in occasione del match in programma allo stadio Bruno Benelli. La seconda divisa invece è bianca con pantaloncini e calzettoni azzurri.

A campeggiare sulle casacche, che potranno essere acquistate a cominciare dalla prossima settimana, il logo del confermato main sponsor Lo Conte Edile Costruzioni. Un nome a cui si affiancherà sulle maglie da gioco anche quello di Estra. "Sono molto contento di aver rinnovato anche per quest’anno la sponsorizzazione, perché c’è ambizione: speriamo che arrivino risultati importanti per società, la città e i tifosi - il commento di Manuele Lo Conte - L’anno passato abbiamo condiviso con il presidente Commini un progetto: sono del parere che ci sia bisogno di tempo per raggiungere gli obiettivi".

Ma già da questa stagione il Prato vuole sognare in grande. D’altronde, sono state investite somme non indifferenti per rafforzare la squadra laniera.

"La rosa è molto competitiva a mio avviso - il pensiero del numero uno biancazzurro Stefano Commini - In questa settimana è andato via capitan Monticone, che ha scelto di provare una nuova avventura, ma l’abbiamo prontamente sostituito con un profilo altrettanto importante come quello di Videtta. E poi è arrivato Rossi, un centrocampista che ha ottima tecnica, grinta e tanta voglia di dimostrare". Il mercato del Prato però non è finito qui. Potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. "Abbiamo trovato l’accordo con un nuovo terzo portiere: un giovane interessante che annunceremo a breve. Per il resto, penso che in difesa e a centrocampo siamo più che coperti. In attacco possiamo contare su calciatori importanti, ma se dovesse esserci la possibilità di rinforzarci con una prima punta di altissimo livello, allora la valuteremo. Ma fino ad oggi la ciliegina sulla torta non c’è".

Nonostante questo, il Prato andrà a Ravenna consapevole del proprio valore. "Con il Seravezza, a parte il risultato, la squadra non mi è dispiaciuta. Abbiamo creato tanto ma dobbiamo essere più cinici sotto porta - aggiunge Commini - Questa settimana Barbuti ha iniziato a inserirsi nei meccanismi della squadra. Moreo l’ho visto in grande forma, così come Magazzù e Romairone. Ravenna è un campo difficile ma vogliamo fare bene".

