Prato, terzo stop consecutivo al Lungobisenzio: il Tau si impone 2-0

Prato, 30 marzo 2025 - Terzo ko consecutivo al Lungobisenzio per il Prato, che stavolta si inchina al Tau Calcio. In occasione della 29° giornata del girone D di serie D, la formazione di Altopascio si impone 2-0 grazie alla doppietta di bomber Motti, che sale così a quota 19 reti in campionato. In classifica i biancazzurri restano a quota 38 punti, sei in più rispetto alla zona playout.

La cronaca

Mariotti conferma l'undici che ha sconfitto lo United Riccione, fatta eccezione per l'inserimento di Azizi e Pereira Lopez al posto rispettivamente di Rossi e Iuliano. Nei primi 20 minuti di gioco più calci che calcio. Vince la noia, almeno fino al 27', quando la palla persa da Mazza spiana la strada per il contropiede degli ospiti, con il traversone di Carcani a trovare Zanon, la cui conclusione al volo termina la propria corsa fuori di pochissimo. L'altra occasione di un primo tempo avaro di emozioni è sempre di marca lucchese, con la punizione di Atzeni che finisce sull'esterno della rete. In apertura di ripresa ci prova Motti, ma la mira non è precisa. Stesso discorso dall'altra parte per il destro di Limberti. L'episodio che sblocca il punteggio si registra al 52': sul lancio lungo di Sichi, Carcani sfugge a Diana e salta Gariti che lo atterra in area. Il direttore di gara indica immediatamente il dischetto, dal quale Motti spiazza il portiere avversario e firma lo 0-1. Mariotti corre immediatamente ai ripari e lancia in campo Remedi, Cozzari e Iuliano. Il Prato reagisce e al 59' Girgi lascia partire un cross che per un soffio non arriva sui piedi di Remedi e Di Stefano. Dentro vanno pure Magazzù (out Videtta), che si fa subito vedere con un tiro che non inquadra per poco il bersaglio grosso, e Rossi. I biancazzurri premono, ma nel frattempo devono anche prestare attenzione alle ripartenze avversarie. La rovesciata di Magazzù è spettacolare ma non precisa, mentre sull'altro fronte Limberti la combina grossa all'85': il retropassaggio verso Gariti del numero 20 diventa un assist perfetto per Motti, che ringrazia e timbra per la seconda volta il cartellino. E' notte fonda per i lanieri.

Il tabellino

Prato - Tau Calcio 0-2 Prato (3-4-1-2): Gariti; Videtta (dal 65' Magazzù), Galliani, Diana; Limberti, Azizi (dal 54' Iuliano), Mazza (dal 70' Rossi), Girgi; Di Stefano; Barbuti (dal 54' Remedi), Pereira Lopez (dal 54' Cozzari). A disposizione Caroti, Ciavarelli, Conson, Giusti. All. Mariotti. Tau (4-3-1-2): Cabella; Barsi, Meucci, Biagioni, Sichi (dal 65' Manetti); Bernardini, Atzeni (dal 75' Lombardo), Zanon; Bartelloni (dal 54' Bruzzo), Motti (dall'88' Negro); Carcani (dal 70' Andolfi). A disposizione Pierallini, Ivani, Belluomini, Lombardo, Grossi. All. Venturi. Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano, coadiuvato dagli assistenti Nicola Mascia di Cagliari e Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari. Marcatori: Motti su rigore al 53' e all'85'. Note: Circa 300 spettatori. Ammoniti Galliani, Atzeni, Gariti, Magazzù. Recupero 1' pt, 5' st.