Prato, trasferta delicata. Il Lentigione sarà affamato

Dopo tre settimane e due partite consecutive al Lungobisenzio, torna il trasferta il Prato, che in occasione della 19ª giornata del girone D di serie D affronterà il Lentigione. Domenica (calcio d’avvio fissato alle 14.30) i biancazzurri saranno impegnati allo stadio Volante Levantini, in casa della quinta forza del torneo. La formazione reggiana vanta infatti un bottino di 33 punti, appena uno in meno della Pistoiese, quarta.

Ottimo insomma il cammino fino a questo momento della compagine allenata da Stefano Cassani, che all’andata bloccò sullo 0-0 i lanieri. Poche occasioni da rete in quella partita, disputata da un Prato decisamente diverso rispetto a quello che scenderà in campo in questo match di ritorno. Basti pensare che allora sulla panchina sedeva ancora Maurizio Ridolfi e che in campo agivano calciatori come Marino e Romairone, poi lasciati partire dalla società. Se Remedi e compagni si presentano all’incontro con alle spalle il ko rimediato contro il Ravenna, il Lentigione è reduce dal pari sul terreno di gioco del Tuttocuoio, che ha fatto seguito alle due sconfitte consecutive contro Ravenna e Sammaurese.

Quella degli emiliani è la quinta difesa meno perforata del girone con 14 gol incassati, mentre l’attacco non produce numeri eclatanti. Con quattro centri all’attivo, di cui uno su rigore, Sabba è il miglior marcatore di una squadra che ha messo a referto per adesso 21 reti. Dando un’occhiata al rendimento interno, il Lentigione ha ottenuto cinque successi, con il quadro che viene completato da due pareggi e altrettante battute d’arresto di fronte a Imolese e Ravenna. Per quanto concerne la formazione dei reggiani, nell’ultima sfida mister Cassani ha schierato Gasperini in porta; in difesa Capiluppi, Cavacchioli e Bonetti; a centrocampo Lombardi, Sabba, Battistello e Alessandrini; in avanti Pastore, Nappo e Nanni. Vedremo se saranno operati dei cambi: quel che è sicuro è che il Lentigione avrà una gran voglia di ritrovare quella vittoria che manca dall’8 dicembre.

Francesco Bocchini