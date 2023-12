Presenze. Il portiere Giusti sempre in campo per tutta l’andata

E’ il portiere Francesco Giusti è l’unico bianconero a essere sempre sceso in campo durante il girone di andata. Come riporta il Fol l’estremo difensore bianconero ha collezionato tutti i 1550 minuti delle 16 partite del girone di andata. Ad aver inanellato tutte le presenze, anche altri cinque giocatori, ovvero, Galligani con ben 1427 minuti giocati per una media di 89’ a incontro); a seguire il capitano Bianchi, con 1383 minuti (86 a gara). In media ha collezionato gli stessi minuti Cavallari: per il difensore un totale di 1378. In questa particolare graduatoria c’è poi Morosi (1285 minuti giocati e 80 di media). Sempre presente in campo anche Biancon: il centrale (1222 minuti per una media di 76 a gara) è poco dietro, nel computo, a Lollo (1272), che si è dovuto però fermare una giornata per squalifica: per il centrocampista comunque 85 minuti di media a partita. L’ultimo bianconero a raggiungere i mille minuti, Masini (1115, con una media di 86), uno dei più utilizzati fino all’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Non hanno ancora collezionato una presenza Baldari e i due portieri Gueye e Siliberto, l’ultimo arrivato.